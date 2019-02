Das erwartet Sie am Montag, den 4. Feber, – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche!

Perspektivenwechsel: Der Uhrturm - von unten © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag gibt es zunächst ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder. Schon im Laufe des Vormittags sollte sich aber in der gesamten Steiermark sonniges Wetter durchsetzen. Es ist deutlich kälter als am Wochenende, die Höchsttemperaturen liegen bei 6 Grad. Der Dienstag verläuft meist sonnig, etwaige Frühnebelfelder lichten sich rasch. Es bleibt trocken. Frühtemperaturen ab -4 Grad, Tageshöchstwerte um 5 Grad.