Der Sonntag beginnt unbeständig. Am Nachmittag wird es freundlicher © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Abend und in der Nacht auf Sonntag regnet es bei vielen Wolken recht verbreitet. Der Wind weht zeitweise lebhaft. Nach Durchgang einer Kaltfront bleibt es am Sonntag meist stark bewölkt. Die in der Früh noch teils kräftigen Regenschauer werden tagsüber aber seltener und schwächer. Mit Nordwestwind kühlt es überall ab. Die Temperaturen steigen von 3 auf bis 8 Grad. Am Montag zeigt sich meist die Sonne. Mit anfangs noch spürbarem Nordwind wird es wieder kälter. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 Grad.