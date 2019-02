Facebook

Unbeständig und außergewöhnlich mild wird der erste Samstag im Feber © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag gibt es viele Wolken, zeitweise Sonnenschein. Es treten am Tag einzelne Schauer und Regen auf, mehr wird der Niederschlag dann in der Nacht zum Sonntag. Mit kräftigem, bis Mittag streckenweise noch stürmischem Südwestwind werden bis zum Nachmittag außergewöhnlich milde 12 Grad erwartet. Nach Durchgang einer Kaltfront bleibt es am Sonntag noch stark bewölkt. Regenschauer treten nur noch zeitweise auf. Mit Nordwestwind kühlt es überall wieder ab. Die Tagestemperaturen liegen um 6 Grad.