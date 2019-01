Facebook

Wer kennt dieses Gebäude in der Herrengasse? © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Vormittag überwiegen noch die Wolken, regional liegt Nebel. In weiterer Folge beginnen die Wolken aufzulockern. Am Nachmittag kann es vereinzelt etwas auflockern. Die Frühtemperaturen liegen bei frostigen -5 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 4 Grad. Kaum Wind. Mit südlichem Wind bleibt es am Mittwoch wahrscheinlich über weite Strecken trüb durch Wolken. Nach Frühtemperaturen um -3 Grad werden am Nachmittag Höchstwerte bis +2 Grad erwartet.