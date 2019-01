Facebook

Der Niederschlag am Montag ist nicht von langer Dauer, es bleibt aber stark bewölkt © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag überwiegen die Wolken und besonders in der Früh und am Vormittag kann es auch etwas Schneefall und auch Schneeregen oder lokal gefrierenden Regen geben. Der Nachmittag verläuft dann meist schon trocken, aber weiterhin stark bewölkt. Frühtemperaturen ab -1 Grad, Tageshöchstwerte um +3 Grad. Am Dienstag ist es schon aufgelockert bewölkt und trocken. Tagsüber setzt sich die Sonne durch. Die Frühtemperaturen liegen um -4 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen +4 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoffsituation in Graz bleibt weiterhin teils erheblich belastet.

3. Verkehr

- Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

- In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Puchsteg Ade...

Es ist so weit: Im Zuge der Arbeiten am Murkraftwerk startet ab Montag der Puchsteg-Abbruch in Graz. Wie geplant. Neu sind aber die Pläne zur Zukunft des historischen Stegs. Es ist in Zukunft mit Behinderungen und Straßensperren rund um den Puchsteg sowie im Bereich Sturzgasse und Innovationspark zu rechnen. Seitens der Energie Steiermark betont man, dass der eigentliche Abriss des Puchstegs erst Ende Februar/ Anfang März erfolgen wird - kurz vor dem Aufstauen der Mur. Und: Der neue Steg werde, wie geplant, bis März 2020 etwas nördlicher errichtet.

5. Wohin?

Grazer Impro Klub

Improvisationsabend. Zu Gast: Matej Bunderla-Havaj (SLO). Als Solist konzertiert er europaweit mit klassischen, zeitgenössischen und Jazz-Programmen. Freiberuflich arbeitet Bunderla als Mitglied in verschiedenen Grazer Jazzbands und Kammermusikensembles und wirkt bei Tanz- und Theaterprojekten mit. Der GIK ist die Grazer Adaption der kuratierten Improvisationsabende im Wiener Celeste, mit dem Ziel der bestehenden lokalen Grazer Improvisationsmusik-Szene als monatlicher Dreh- und Angelpunkt zu fungieren.

WO: Forum Stadtpark (Keller)

WANN: Mo, 27.01., 21 Uhr





Social Dance Party. La Vida es Salsa, ein Event mit Vielfalt der Kulturen. Karibische, spanische und europäische Kulturen begegnen sich in einer Welt der Musik und des Tanzes. Gegründet durch Goran und Drazen Margetic erfreut sich die La Vida es Salsa Community jeden Monat an mehr Zuwachs.

WO: Schauspielhaus (Foyer)

WANN: Mo, 28.01., 22 Uhr





Der Grazer Popchor mit ihrem Programm "Lust auf Gospel 9". Academy by Popvox. Der Projektchor präsentiert die Ergebnisse seiner Semesterarbeit. Gemeinsam mit der Popvox-Band werden die größten Hits der Gospelwelt auf die Bühne gezaubert. Seit vielen Jahren läuft dieses erfolgreiche Generationen-Projekt im Semesterrhythmus unter der Leitung von Mani Mauser.

WO: Schauspielhaus (Foyer)

WANN: Mo, 28.01., 22 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Der Abend der Bälle

Am Samstagabend gab es zumindest theoretisch die Möglichkeit auf mehreren Bällen gleichzeitig zu tanzen. Wir waren mit dabei und blicken zurück auf Grazer Opernredoute, Ball der Grazer Feuerwehren, Volkshausredoute und Marienstüberlball. Schauplätze waren die Grazer Oper, die Seifenfabrik, das Volkshaus und das Marianum. Kurioses am Tag danach: Kollege Michael Saria hat außerdem nachgefragt, welche Fundgegenstände nach der Opernredoute übrig geblieben sind.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.