So präsentiert sich derzeit der Grazer Hauptplatz © A. W. Tengg

1. Wetter

Kalt, der Himmel bleibt meist bedeckt. In Graz lockert es auf und es scheint vor allem ab dem Nachmittag auch die Sonne. Frühwerte um -6 Grad, Höchsttemperaturen bis +2 Grad. Teils sonnig präsentiert sich der Samstag im Süden. Hochnebelfelder und tiefe Wolken lösen sich am Vormittag auf. In der Früh gibt es teils strengen Morgenfrost, am Nachmittag wird es deutlich milder, die Tageshöchstwerte erreichen bis +4 Grad.