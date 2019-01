Facebook

Im Stadtpark finden sich im Winter immer schöne Ansichten © A. W. Tengg

1. Wetter

In der Nacht zum Mittwoch beginnt es von Süden her zu schneien. Im Laufe der Nacht greift der Schneefall immer weiter nach Norden über. Ein paar wenige Zentimeter Neuschnee sind im Süden zu erwarten. Tiefstwerte um -4 Grad. Am Nachmittag gibt es dann nur mehr gelegentlich leichten Schneefall. Höchsttemperaturen nur bis -1 Grad. Bei vielen Wolken bleibt es am Donnerstag kalt. Entlang der südlichen Landesgrenze kann es noch vereinzelt ein wenig schneien. Temperaturmaxima zwischen bis +1 Grad.