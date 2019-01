Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Grazer Oper im besten Licht © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag schaut es in der gesamten Steiermark herrlich sonnig, oft auch wolkenlos aus. Regionale Nebelfelder lösen sich bald auf. In der Früh gibt es strengen Frost mit -6 Grad. Tagsüber um +2 Grad. Am Mittwoch dürfe sich der Störungseinfluss von Süden her verstärken. Bei vielen Wolken schneit es zumindest leicht. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -4 und -3 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Bis Mittwoch werden die Ozonkonzentrationen noch ansteigen, die Informationsschwelle wird aber nicht erreicht werde.

3. Verkehr

Ab 21. Jänner wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke (Reininghausgründe).

In der Eggenberger Straße gibt es eine Sperre stadteinwärts (20 bis 5.30 Uhr), dann Umleitung über Kreisverkehr Alte Poststraße und Köflacher Gasse bis zum 8. Feber. Stadtauswärts gibt es eine Spurzusammenlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Lagergasse gibt es zwischen 28.01. und 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Letzte Rodungsarbeiten für Speicherkanal

Um fast ein Jahr früher als geplant: Die Holding Graz erledigt gerade die letzten Rodungen am Murufer für den Zentralen Speicherkanal. Rund 800 Bäume werden derzeit zwischen Puntigamer Brücke und Hortgasse gefällt. Die Schlägerungen waren eigentlich erst für den Zeitraum Oktober 2019 bis März 2020 vorgesehen. Seitens der Holding argumentiert man das vor allem wirtschaftlich durch geringere Kosten.

Was noch kommt: Der Puchsteg wird ab Ende März abgerissen und auf Höhe Sturzplatz neu errichtet.

5. Wohin?

The Royal Opera

Ins Kino gehen, um sich live eine Oper anzusehen? Das bietet das UCI am Dienstag: Tschaikowskys "Pique Dame" wird live aus dem Royal Opera House mit deutschen Untertiteln übertragen. Die hoch emotionale Oper kommt in einer neuen Inszenierung von Stefan Herheim mit Aleksandrs Antonenko und Eva-Maria Westbroek nach London.

WO: UCI Graz

WANN: Di, 22.01., 19.45 Uhr





Ins Kino gehen, um sich live eine Oper anzusehen? Das bietet das UCI am Dienstag: Tschaikowskys "Pique Dame" wird live aus dem Royal Opera House mit deutschen Untertiteln übertragen. Die hoch emotionale Oper kommt in einer neuen Inszenierung von Stefan Herheim mit Aleksandrs Antonenko und Eva-Maria Westbroek nach London. UCI Graz Di, 22.01., 19.45 Uhr Vladimir Sorokin

liest aus "Manaraga". Lesung: Rudi Widerhofer. Dystopie pur: Einige Jahre nach der Zweiten Islamischen Revolution ist die Welt kaum wiederzuerkennen. Druckereien drucken nur noch Geld, Bücher sind komplett aus dem Alltag verschwunden. Außer für den Meisterkoch Geza und einige reiche Zeitgenossen: Sie zelebrieren Book‘n‘grill-Events, bei denen aus Museen entwendete, bibliophile Ausgaben als Grillkohle verwendet werden.

WO: Literaturhaus

WANN: Di, 22.01., 19 Uhr





liest aus "Manaraga". Lesung: Rudi Widerhofer. Dystopie pur: Einige Jahre nach der Zweiten Islamischen Revolution ist die Welt kaum wiederzuerkennen. Druckereien drucken nur noch Geld, Bücher sind komplett aus dem Alltag verschwunden. Außer für den Meisterkoch Geza und einige reiche Zeitgenossen: Sie zelebrieren Book‘n‘grill-Events, bei denen aus Museen entwendete, bibliophile Ausgaben als Grillkohle verwendet werden. Literaturhaus Di, 22.01., 19 Uhr Ute Bock Superstar

Mit dem Porträt setzte Regisseur Houchang Allahyari der verstorbenen Menschenrechtsaktivistin, ein berührendes Denkmal. Film & Gespräch mit Allahyari, der die Frage stellt, ob wir nicht mehr denn je eine Symbolfigur für Menschlichkeit in unserer Gesellschaft brauchen. Eine Rolle, die Ute Bock aber immer abgelehnt hat, denn was soll daran symbolisch sein, einem Hungernden zu essen und einem Obdachlosen Quartier zu geben. Das sei doch eine "ganz normale, selbstverständliche Handlung".

WO: Filmzentrum im Rechbauer

WANN: Di, 22.01., 19.45 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Erstes Miss Styria-Casting in Graz

Der Startschuss zur Wahl der Miss Styria 2019 in Graz ist gefallen. Eine neunköpfige Jury rund um die Lizenznehmerinnen der Miss Styria Kerstin Zacharias und Stefanie Kogler, Star-Choiffeur Dieter Ferschinger, Simone May und Thomas Rappl, Sascha Penkoff und Heike Steidl, Nadja Tanzer und die amtierende Miss Justine Bullner musste sich beim ersten Casting zur Miss Styria-Wahl zwischen 22 Kandidatinnen entscheiden. Sieben junge Damen konnten überzeugen, am 10. Februar findet in Graz eine weitere Runde statt, dazu gibt es ein Onlinevoting. Beim großen Finale am 30. März im Schloss Gamlitz rittern die Kandidatinnen um die Krone der Miss Sytria 2019.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.