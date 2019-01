Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Sonntag nutzten viele das schöne Wetter für einen Spaziergang im Augarten © A. W. Tengg

1. Wetter

Die Vollmondnacht (Mondfinsternis gegen Morgen) bringt teils Wolken. Es hält sich leider zäher Hochnebel. Am Montag erwarten wir nach Aufflösung des Hochnebels bis Mittag meist sonniges Wetter. Tagsüber ziehen ein paar Wolkenfelder durch, sie sind aber harmlos. Nach Frühtemperaturen um -4 Grad steigen die Werte bis zum Nachmittag auf bis +1 Grad. Am Dienstag schaut es in der gesamten Steiermark herrlich sonnig, oft auch wolkenlos aus. Regionale Nebelfelder lösen sich bald auf. In der Früh gibt es strengen Frost mit -10 Grad. Tagsüber um +1 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoff-Konzentrationen werden allgemein auf einem niedrigen Niveau bleiben.

3. Verkehr

Am Samstag kann es rund um den Akademikerball samt Demo zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Ab Montag, den 21. Jänner, wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die spannende Statistik vom Storch

Willkommen, an alle neuen Erdenbürger von Graz und Graz-Umgebung! Wie viele ihr 2018 insgesamt wart, ist zwar noch nicht ausgewertet. Dafür schlüsselt die aktuellste Geburtenstatistik des Landes Steiermark das Jahr 2017 auf. Klar ist: Ihr 2018-Geborenen folgt auf einen Jahrgang, in dem 2977 Babys aus Graz und 1401 aus Graz-Umgebung zur Welt kamen – jeweils etwas weniger als im Jahr zuvor (Graz -1,4 Prozent; GU -0,1 Prozent). Ihre erste Geburt haben Mütter in Graz und Graz-Umgebung im Durchschnitt einige Monate nach dem 31. Geburtstag. Hier finden Sie die Spitzenwerte und Rekorde rund um das Thema.

5. Wohin?

Revolution 1918

Buchpräsentation und Lesung mit Gespräch. Im Herbst 1918 beteiligten sich in Wien bekannte Literaten an den politischen Aktivitäten, die zum Ende der habsburgischen Herrschaft sowie zur Ausrufung der Republik (Deutsch-)Österreich führten. Norbert C. Wolf untersucht Zeitungsartikel, Reportagen, Feuilletons, Briefe, Notizen und Tagebucheinträge, die es erlauben, den damaligen Informationsstand zu rekonstruieren und dabei zu unmittelbaren Eindrücken und Einsichten zu gelangen.

WO: Literaturhaus

WANN: Mo, 21.01., ab 19 Uhr





Buchpräsentation und Lesung mit Gespräch. Im Herbst 1918 beteiligten sich in Wien bekannte Literaten an den politischen Aktivitäten, die zum Ende der habsburgischen Herrschaft sowie zur Ausrufung der Republik (Deutsch-)Österreich führten. Norbert C. Wolf untersucht Zeitungsartikel, Reportagen, Feuilletons, Briefe, Notizen und Tagebucheinträge, die es erlauben, den damaligen Informationsstand zu rekonstruieren und dabei zu unmittelbaren Eindrücken und Einsichten zu gelangen. Literaturhaus Mo, 21.01., ab 19 Uhr "Biber & Bach"

Kammerkonzert mit Oliver Biber und Robin Engelen. Werke von H. I. Biber, A. & O. Biber sowie von Bach. Bratschist Oliver Biber hat die schönsten Gustostückerln seines Namensvetters zusammengestellt und präsentiert dazu, gemeinsam mit 1. Kapellmeister Robin Engelen, Werke von J. S. Bach, dessen Kompositionen Bibers Erbe weiterentwickeln. Diesen klingenden Überblick ergänzen Eigenkompositionen Oliver Bibers.

WO: Oper Graz (Spiegelfoyer)

WANN: Mo, 21.01., 19.30 Uhr





Kammerkonzert mit Oliver Biber und Robin Engelen. Werke von H. I. Biber, A. & O. Biber sowie von Bach. Bratschist Oliver Biber hat die schönsten Gustostückerln seines Namensvetters zusammengestellt und präsentiert dazu, gemeinsam mit 1. Kapellmeister Robin Engelen, Werke von J. S. Bach, dessen Kompositionen Bibers Erbe weiterentwickeln. Diesen klingenden Überblick ergänzen Eigenkompositionen Oliver Bibers. Oper Graz (Spiegelfoyer) Mo, 21.01., 19.30 Uhr Fördern Religionen Frieden?

Nicht selten werden Religionen heute mehr als Quelle des Unfriedens denn des Friedens wahrgenommen. Wie passt das zu ihrem Selbstverständnis und Anspruch? Texte zum Thema Frieden aus dem Islam, dem Hinduismus und Buddhismus sowie aus Judentum und Christentum mit P. Sebastian Painadath SJ/ Indien.

WO: Priesterseminar, Barocksaal

WANN: Mo, 21.01., 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Auftakt am Hilmteich

Seit 20. Jänner kann man auf dem Hilmteich wieder Pirouetten am Eis drehen. Strahlender Sonnenschein lockte am Sonntag bereits ab 10 Uhr Groß und Klein aus den Federn und rauf aufs Eis. Eislaufschuhe sind selbst mitzubringen, der Spaß kostet für Erwachsene 3,50 Euro und für Kinder ab sechs Jahren zahlt man 3 Euro für die Benutzung der Eislauffläche. Wer sich vorab erkundigen möchte, ob die Eislauffläche tatsächlich geöffnet ist, kann sich auf www.hilmteich.com vergewissern.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.