Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Stadtpark kann es am Freitag wieder winterlicher werden © A. W. Tengg

1. Wetter

Die Nacht auf den Freitag bringt Niederschlag. Überwiegend wird es zunächst noch Schneeregen sein. Der Freitag verläuft in der gesamten Steiermark stark bewölkt und wieder deutlich kälter. In der Früh und am Vormittag ist es winterlich. Regen und Schneeregen klingen gegen Mittag aber wieder ab. Frühtemperaturen um 2 Grad, Höchstwerte bis +4 Grad. Am Samstag ziehen am Vormittag kompakte Wolken durch. Die Sonne zeigt sich kaum. Am Nachmittag lockert die Bewölkung wieder häufiger auf. Es bleibt trocken. In der Früh frostig mit -5 Grad, tagsüber um 1 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

In Graz werden derzeit deutlich erhöhte Feinstaubmesswerte registriert. Überschreitungen gab es an den Messstationen in Don Bosco, Tiergartenweg, Gries, Petersgasse und Graz-West.

3. Verkehr

Ab Montag, den 21. Jänner, wird die Alte Poststraße zwischen der Reininghausstraße und der Wetzelsdorfer Straße gesperrt. Es gibt eine parallele Umleitungsstrecke.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Große Köpfe des Jahres-Gala

Die Leser der Kleinen Zeitung haben abgestimmt, die Gewinner wurden bei der großen Gala im Styria Mediacenter in Graz gekürt. Es sind die "hidden Champions", die Mittwochabend eine große Bühne erhielten, wie es Kleine Zeitung-Geschäftsführer Thomas Spann formulierte. Die Gewinner: Harald Rannegger (Sport), Thomas Jäger (Soziales Gewissen), Claudia und Julia Günzberg (Gastgeber), Philipp Carstanjen (Newcomer), Christina Pluhar (Kultur), Ingrid Altinger und Manfred Grössler (Entertainer), Stefanie Horvath, Martina Hölzl und Julia Plakolm (Wirtschaft) und Werner Gregoritsch (Sonderpreis der Redaktion).

5. Bühne frei

Die Grazbürsten

Es ist das 35. Programm, in dem mit dem Titel "Sterz Di" Themen aus Politik und Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, Zeit und Zeitgeist sowie Trends und Traditionen kabarettistisch in "grazbürstlicher" Manier verarbeitet werden.

Landesarchiv (Wartingersaal), 18. und 19. Jänner, 19.30 Uhr. Tel. 0316 871 871 11



Der Untergang des österreichischen Imperiums

Sehr frei nach "Il Decamerone" von Giovanni Boccaccio. Die mondäne Villa eines Verlegers am Semmering. Acht Menschen aus der Öffentlichkeit haben sich anlässlich einer politischen Krise dorthin zurückgezogen. Dennoch redet man hauptsächlich über Essen, Sex und Entspannung. Hier am Semmering steht die Zeit still, obwohl gar nicht weit entfernt möglicherweise die Demokratie auf dem Spiel steht.

Kristallwerk, 18. und 19. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 76 36 20





Sehr frei nach "Il Decamerone" von Giovanni Boccaccio. Die mondäne Villa eines Verlegers am Semmering. Acht Menschen aus der Öffentlichkeit haben sich anlässlich einer politischen Krise dorthin zurückgezogen. Dennoch redet man hauptsächlich über Essen, Sex und Entspannung. Hier am Semmering steht die Zeit still, obwohl gar nicht weit entfernt möglicherweise die Demokratie auf dem Spiel steht. Kristallwerk, 18. und 19. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 76 36 20 Okello Dunkley

"Almost Austrian Show" – English Stand Up Comedy by an American in Austria: Das vereint Okello Dunkley aus New York. Er hat an einer Show über sein Leben in den USA gebastelt und warum zum Teufel er sich entschieden hat vor fast vier Jahren nach Wien zu ziehen. (Die Show ist ausschießlich auf Englisch!)

Explosiv, 18. Jänner, 19.30 Uhr. Tel. 0676 347 80 28



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Alles rund ums Häusl

Am Donnerstag wurden Türen, Fenster und Garagentore geöffnet - auf dem Grazer Messegelände: Die Häuslbauermesse 2019 startete. Kollege Michael Saria hat sich auf den 36.000 Quadratmetern umgesehen. Noch bis zum 20. Jänner kommen angehende oder frische Häuslbauer auf ihre Kosten - aber auch Gartenliebhaber und Fenstergucker und Whirlpool-Fans.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.