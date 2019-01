Das kommt am Donnerstag, den 17. Jänner, auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Am Donnerstag wird es noch einmal mild. Am Freitag kommen etwas Regen und Schneeregen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag überwiegt noch einmal der freundliche Wettercharakter. Obwohl immer mehr Wolken durchziehen können sich die Sonne häufig behaupten. Nach Tagesbeginn um 0 Grad steigen die Höchsttemperaturen bis zum Nachmittag auf bis zu 10 Grad an. Der Freitag verläuft dann in der gesamten Steiermark überwiegend stark bewölkt und wieder deutlich kälter. Es ist Regen und gegen Mittag Schneeregen zu erwarten, aber dann klingt hier der Niederschlag auch schon wieder ab. Frühtemperaturen -1 Grad, Höchstwerte bis +4 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Das windige Wetter hat sich günstig auf die Luftqualität ausgewirkt. Erhöhte Werte wurden an der Messstelle Petersgasse gemessen.

3. Verkehr

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Es werde Licht am Murufer

Der Bau des Murkraftwerkes und des Zentralen Speicherkanals verändern derzeit das komplette Murufer - und das will die Stadt Graz für "Synergieeffekte" nutzen. Daher soll im Zuge der Baustellen die komplette Beleuchtung der Murufer südlich der Tegetthoffbrücke erneuert werden. Kosten: 1,06 Millionen Euro. 220 Lichtpunkte werden erneuert oder erstmals gebaut, denn bisher waren einzelne Abschnitte am Ufer komplett finster. Auch die Lampen im Augarten werden erneuert. Das kostet zusätzliche 780.000 Euro.

5. Schon Pläne?

Die Ermordung von Bruno Kreisky

Hans Doppler, Schispringer in den 1970er-Jahren ist heute 57 Jahre alt. Noch einmal soll Doppler einen Sprung wagen, das muss natürlich schieflaufen. Nach seinem Sturz von der Schanze phantasiert er davon, dass Bruno Kreisky ermordet worden sei. Der beste Freund, ein Psychologe, verspricht ihm Heilung. Beim Versuch der therapeutischen Lösung des Problems versinken beide immer tiefer in den Mythen der 70er Jahre und der Ära Kreisky.

Theater im Keller, 16., 17. und 19. Jänner, 20 Uhr. Tel. 016 83 45 83





Gender Switch-Party. "Hello, boys and girls and girls and boys! Welcome to the ultimate finale of your Erasmus semester in Graz. Let's get crazy one last time, switch clothes, and switch genders for a wild night. A compulsory date for a legendary last few weeks in Graz. We look forward to a fantastic final party with you!"

Postgarage, 17. Jänner, 22 Uhr. Tel. 0316 72 29 37





Es geht um Identitätskonstruktionen, mit Astrologie, Alltag, Selbstdarstellung und dem Kennenlernen auf den zweiten Blick. Wir haben ein Jahr lang zugesehen. Wir haben uns ein Jahr lang gezeigt, unsere alltäglichsten und intimsten Momente gefilmt, gelöscht, veröffentlicht. Wir haben uns angenähert, umkreist, anvertraut, verstellt, belogen. Jetzt wissen wir, wer wir sind. Ein Abend voller Zuschreibungen, Assoziationen, Selbst-, Fremd- und Sternbilder, zwischen Film, Installation und Bühnenperformance.

Kunsthalle, bis 18. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0677 62 42 19 89





Nichts für Sie dabei?



6. Graz hat jetzt sein erstes GIF

Sie sind ein Evergreen der modernen Onlinekommunikation: "GIFs". Animierte Bilder, die vor allem auf Plattformen wie Whatsapp, Instagram und Snapchat boomen. Seit kurzem hat jetzt auch Graz sein erstes, ganz persönliches GIF. Das junge Grazer Studierenden-Eventkollektiv "Law's Anatomy" hatte die Idee dazu. Und seit Mittwoch ist es so weit: Der Uhrturm, stellvertretend für Graz, hat sein erstes GIF. Hier können Sie nachlesen, wie sie selbst zu den Animationen kommen.

7. In Graz für Sie da

