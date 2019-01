Facebook

Auch zu Wochenbeginn zeigt sich das Wetter in Graz von seiner freundlichen Seite © A. W. Tengg

1. Wetter

In Graz ist es zu Wochenbeginn deutlich freundlicher als im Norden. Es kann jedoch sehr windig werden und meist zeigt sich auch die Sonne. Höchstwerte bis 4 Grad. Am Dienstag ist es in Graz mit Nordföhn einmal mehr trocken und überwiegend auch sonnig. Höchstwerte bis 5 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Zu Wochenbeginn werden die Feinstaubwerte wieder leicht ansteigen.

3. Verkehr

Neun Nächte lang wird der Plabutschtunnel ab Montag, 7. Jänner, in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh über die Stadt umgeleitet.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Aus der Region

Was heuer auf die Gemeinden in Graz-Umgebung zukommt, hat Kollege Robert Preis zusammengetragen. Die Bürgermeister erzählten ihm von Großprojekte, emotionalen Höhepunkten und dem einen oder anderen Jubiläum. Hier kommen Sie zu Teil eins der Serie, die Feldkirchen bei Graz, Stiwoll, Frohnleiten, Wundschuh, Sankt Bartholomä, Raaba-Grambach und Sankt Radegund umfasst.

5. Schon Pläne?

Steuersystem der Zukunft?

Zur Montagsakademie widmet sich Rainer Niemann dem Steuersystem. Es wird von vielen als kompliziert und ungerecht, die Abgabenbelastung insgesamt als zu hoch empfunden. Durch Digitalisierung entstehen neue Geschäftsmodelle, deren Erträge schwierig zu besteuern sind. Steuervermeidung durch multinationale Unternehmen bedroht das Steueraufkommen. Zur Erzielung des Steueraufkommens sind unterschiedlich intelligente Steuern denkbar.

Universität Graz (Aula), 14. Jänner, 19 Uhr. Tel. 0316 380-1104





Der Club Alpbach Steiermark lädt in Vorbereitung auf das Generalthema des Europäischen Forum Alpbach 2019 "Freiheit und Sicherheit" zu einem Diskussionsabend zum Thema rund um Brexit, Populismus und EU-Wahl. Mit Erhard Busek, Margit Schratzenstaller und Monika Mühlböck.

ReSoWi-Zentrum (SZ 15.21, A, 2. Stock), 14. Jänner, 18.30 Uhr. Tel. 0316 380





Kaum ist Weihnachten vorbei, rüsten sich die Opernhäuser Italiens schon zur Karneval-Stagione. Verdis Ballettmusiken zu "Aida" und zur "Sizilianischen Vesper" verwandeln den Stefaniensaal in ein veritables Theater, mit Daniela Musca als Maestra am Dirigentenpult. Auch Tschaikowskis "Capriccio Italien" lässt mitten im Januar schon einmal die Sonne des Südens über Graz erstrahlen.

Congress (Stefaniensaal), 14. und 15. Jänner, ab 19.15 Uhr. Tel. 0316 82 50 00



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Feinstaub-Ticket-Aktion

Zahl eins, fahr zu zweit: Das ist das Motto der Feinstaub-Aktion der Graz Linien "Bim for two". Noch bis zum 31. März wollen die Verkehrsbetriebe damit dem Feinstaub den Kampf ansagen. Also nicht vergessen: Wer eine Halbjahres- oder Jahreskarte besitzt, kann in der Zone 101 in Straßenbahn, Bus und Zug eine zweite Person gratis mitnehmen. Das gilt auch für die Nachtbusse. Aber: Die Aktion gilt Montag bis Samstag jeweils ab 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen jeweils den ganzen Tag. (Für Studienkarten, bei Top-Tickets, Schüler- und Lehrlingstickets sowie Seniorenkarten und Sozialcard Mobilität gilt die Aktion nicht!)

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.