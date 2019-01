Facebook

Derzeit haben die Messstationen keine Feinstaubüberschreitungen zu beklagen. Am Freitag gehen sich ein paar Sonnenstunden aus © A. W. Tengg

1. Wetter

Bei winterlichem Temperaturen lässt der Störungseinfluss am Freitag auch entlang der Alpennordseite nach! Es lockert immer häufiger auf. Ab dem Vormittag scheint dann häufig die Sonne. Weniger Wind. Die Werte steigen von -4 Grad auf +2 Grad. Am Samstag wird es deutlich milder. Richtung Graz zu nimmt die Niederschlagsbereitschaft deutlich ab, auch sonnige Abschnitte sind möglich.Höchstwerte bis 5 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es sind keine erhöhten Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten.

3. Verkehr

Neun Nächte lang wird der Plabutschtunnel ab Montag, 7. Jänner, in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh über die Stadt umgeleitet.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Auf den Hund gekommen"

Mit Jahresbeginn wurde die Hundeabgabe für die etwa 9000 betroffenen Grazer abgeschafft. Damit verzichtet die Stadt auf Einnahmen in der Höhe von 500.000 Euro. Trotzdem wird weiter für die Vierbeiner investiert. Bis 2020 sollen vier neue Hundewiesen um 235.000 Euro entstehen sollen. Aktuell gibt es zwölf Hundewiesen und einen Hundebadeteich in Graz, Ziel ist es pro Bezirk zumindest eine derartige Fläche zu haben. Braucht Graz mehr Hundewiesen? Hier geht es zur Umfrage.

5. Schon Pläne für den Feierabend?

Romulus der Große

Ausgehend von Friedrich Dürrenmatts gleichnamigen, tragikomischen Stück stellen sich Schauspielstudierende der Kunstuniversität Graz der zeitlosen Frage: Was tun, wenn die Welt untergeht? Hinschauen oder zum letzten Mal ein Frühstücksei genießen?

Theater im Palais, 11. und 12 Jänner, 19.30 Uhr. Tel. 0316 389-3093





Es ist das 35. Programm, in dem mit dem Titel "Sterz Di" Themen aus Politik und Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, Zeit und Zeitgeist sowie Trends und Traditionen kabarettistisch in "grazbürstlicher" Manier verarbeitet werden.

Casino, Premiere: 11. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 871 871 11





Das Streichquartett als Seismograf des Zeitgenössischen. Quatuor Diotima aus Paris gehört nicht nur zu den weltweit führenden Streichquartetten für neue Musik, sondern überzeugt auch durch exzellente Interpretationen von Werken "historischer" Musik und "klassischer" Moderne, etwa von Beethoven, Schubert, Janáček oder Bartók.

Museum der Wahrnehmung, 11. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 83 02 55



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für diesen Freitag.

6. Eis-Spaß am Karmeliterplatz

Zweieinhalb Wochen noch, dann ist mit dem Eisgelaufen am Karmeliterplatz Schluss. Bis 27. Jänner aber genießen die jungen Grazer den Eislaufplatz der "Winterwelt" in vollen Zügen. Wer es im alten Jahr also noch nicht aufs Eis geschafft hat, kann sportliche Neujahresvorsätze gleich in die Tat umsetzen. ;-)

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.