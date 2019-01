Facebook

Richtige Schiffsanlegestellen dürften also so schnell keine gebaut werden © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch beginnt frostig und stark bewölkt mit -3 Grad. Es dürfte größtenteils trocken bleiben. Tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 5 Grad. Während es am Donnerstag im Norden weiterhin schneit, ist es in Graz vorwiegend trocken und bewölkt mit Auflockerungen am Nachmittag. Höchstwerte bis 3 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es sind keine erhöhten Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten.

3. Verkehr

Neun Nächte lang wird der Plabutschtunnel ab Montag, 7. Jänner, in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh über die Stadt umgeleitet.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Stege zum Sonnen statt Schifffahrt

Statt der bereits politisch beschlossenen Anlegestellen für die Schiffe sollen nun Stege zum Sonnenbaden entstehen. Die wiederum sollen an den sechs geplanten Anlegestellen entstehen (vier davon auf Höhe Augarten, Grabeländer, Grünanger und beim Kraftwerk) und könnten später für die Schiffahrt umgebaut werden. Letzte Woche kritisierte der Stadtrechnungshof in seinem Bericht die Grazer Mur-Pläne: Die Rede ist von unvollständigen Unterlagen und unter Zeitdruck ausgearbeiteten Konzepten.

5. Abendprogramm

Die Wunderübung

Von Daniel Glattauer . Genüsslich wird eine langjährige Beziehung geschildert, in der beide Partner einander so gut kennen, dass sie sich wie in einem Krieg aufführen. Und das kann sehr komisch sein – besonders, wenn sich Margarethe Tiesel und Franz Solar unter den Augen von Johannes Silberschneider als Paartherapeut einen verbalen Schlagabtausch liefern.

Schauspielhaus (Haus Eins), 9. Jänner, 19.30 Uhr. Tel. 0316 80 00





Noch einmal "wuide unterwegs". Sex & Drugs & RocknRoll & Funk & Punk & Maiandacht. Besuch bei den aufgezwickten Gesängen der frühen Jahre. Keine Oldie-Andacht, ein Hochamt für aufgekratzte Geister im musikalischen Irrenhaus. Ein reifer Herr, geleitet von ungestümen jüngeren, und die alten Granaten werden endlich so gespielt, wie sie es vor 20, 30 Jahren schon verdient hätten.

Orpheum, 9. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 80 08-9000





Ein Kind schreibt auf, was alles im Leben schön ist. Die Liste ist ein Geschenk für die Mutter, die nach einem Selbstmordversuch im Krankenhaus liegt. Aus dem naiven Anfang wird ein Lebensprojekt: eine endlose Liste. Der Theatermonolog ermutigt dazu, die kleinen Freuden im Leben ernst zu nehmen, um von den großen Problemen nicht erdrückt zu werden.

Schauspielhaus (Haus Drei), 9. Jänner, 20.30 Uhr. Tel. 0316 80 00





Buchpräsentation. Die Löhne sollen mit der Produktivität und der Inflation Schritt halten. Das war einmal das Grundgesetz der Lohnpolitik in Österreich. "Aber gilt dieser Grundsatz noch?", fragt sich der Ökonom Fritz Schiller in seinem neuen Buch.

Kammersäle (Kleiner Kammersaal), 9. Jänner, 18 Uhr. Tel. 0664 390 18 58



6. Erfreuliche Gesundheitszahlen

In Graz beschäftigten sich in den vergangenen Jahren Ärzte intensiv mit den Ernährungsgewohnheiten von Kindern – bereitete ihnen doch der Umstand Sorgen, dass sich die Schüler in der Landeshauptstadt nicht nur übergewichtig zeigen, sondern auch Haltungsschwächen und Zahnschäden aufweisen. Der erfreuliche Trend: Der Anteil übergewichtigen Schüler in Graz ist von 14,4 auf 11,7 Prozent gesunken. Wurden 2016 noch bei 20,8 Prozent der Schüler Haltungsschwächen festgestellt, war dies im Jahr darauf "nur" noch bei 15,9 Prozent der Kinder der Fall.

