Das Wetter der letzten Tage setzt sich fort. Graz wird vom Wintereinbruch weiterhin nur gestreift © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag sind in der zweiten Tageshälfte hin und wieder Schneeschauer möglich. Zum Teil setzt sich zeitweise die Sonne durch. In der Nacht ist dann im Norden kurze Wetterberuhigung zu erwarten. Frühwerte ab -3 Grad, tagsüber dann bis zu +3 Grad. Am Dienstag sind zu Beginn Schnee mit Graupelschauer möglich. Nach einem frostigen Tagesbeginn mit -5 Grad steigen die Temperaturen auf bis zu +4 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Schadstoffbelastungen in der Luft bleiben weiterhin eher moderat.

3. Verkehr

Neun Nächte lang wird der Plabutschtunnel ab Montag, 7. Jänner, in beide Richtungen gesperrt. Der gesamte Verkehr wird zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh über die Stadt umgeleitet.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.

- In der Murfelder Straße sind Geh- und Radweg im Bereich Puntigamer Straße bis Hortgasse gesperrt. Die Ausweichroute liegt ab der Puntigamer Brücke auf der rechten Seite.

- In der Wetzelsdorfer Straße/ Alten Poststraße gibt es im westlichen Kreuzungsbereich Nachtarbeiten mit Spurumlegung von 10.01. bis 18.01. zwischen 20 und 6 Uhr.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Der Weg der Christbäume

Die Bäume wurden großteils abgeräumt. 75.000 Christbäume schmückten die Grazer Haushalte. Und jetzt? Gartenbesitzer haben es leicht: Kompostieren im eigenen Garten ist eine Option, solange der Baum vorher zerkleinert wurde. Ein zerhäckselter Baum darf übrigens auch in die Biotonne. 70 Sammelstellen der Holding gibt es bis zum 20. Jänner in Graz, in jedem Bezirk gibt es mindestens eine. Die Abgabe ist kostenlos, der Baum sollte aber von jeglichem Schmuck befreit sein.

5. Abendprogramm

All-Inclusive-Erfahrung

Das Theater im Bahnhof kennt die Grazer Polizei von der Wachstube Lend, die immer dann kommt, wenn die Partys in der Elisabethinergasse 27a zu laut werden. Ausgangspunkt für die Überlegungen von Pia Hierzegger , die ihr Stück einem Ensemble aus TiB-SpielerInnen und KollegInnen aus dem Schauspielhaus auf den Leib schreiben wird, war der Verdacht, dass die uniformierte Polizei in Bikini und Badehose vermutlich ganz normal aussieht.

Schauspielhaus (Haus 2), 7. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 80 00





Ja, es finden noch immer Neujahrskonzerte statt. Das international erfolgreiche Grazer Salonorchester begleitet uns unter der Leitung von Klaus Eberle auch 2019 mit schwungvollen Melodien und einem Gläschen Sekt in das neue Jahr.

Heilandskirche, 7. Jänner, 19.30 Uhr. Tel. 0316 83 02 55





Bei dem neuen Konzertformat kommt es im Anschluss im persönlichen Gespräch mit den Musikern zum entspannten Ausklang des Abends. Präsentiert werden höchst abwechslungsreichen Werke: Volksmusik der Golaren, eines Bauernstammes der nördlichen Karpaten im 2. Streichquartett Karol Szymanowskis, baskische Tanzrhythmik in Maurice Ravels einzigem Streichquartett sowie österreichische Melodik im ersten Satz eines Fragments Franz Schuberts.

Oper (Galeriefoyer), 7. Jänner, 19 Uhr. Tel. 0316 80 00



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. (Noch) kein Ansturm auf Standesamt

Graz hat nachgezogen: Am ersten Trauungswochenende fanden in Graz insgesamt zehn Eheschließungen statt, darunter die erste gleichgeschlechtliche. Seit 1. Jänner gilt bei Eheschließungen und Verpartnerungen in Österreich gleiches Recht für alle. Die "Premierenehe" fand ja kurz nach Jahreswechsel in Velden statt. Im noch jungen Jahr sind in Graz fünf Verpartnerungen – eine davon eines heterosexuellen Paares – und drei gleichgeschlechtliche Ehen am Standesamt fixiert.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.