Das kommt am Mittwoch, den 2. Jänner, auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr!

Am Mittwoch lässt der Nordföhn noch die Temperaturen ansteigen. Ab Donnerstag wird es frostig © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Schnee findet den Weg von der Obersteiermark nicht nach Graz. Im Süden bleibt es aufgelockert und durch Nordföhn milder. Die Temperaturen steigen von -3 Grad auf +3 Grad. Am Donnerstag sollten die Wolken mit kräftigem, teils stürmischen Nordwind auflockern, meist bleibt es trocken. Es wird frostig. Höchstwerte nur bis -1 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Den Jahreswechsel haben die Luftgütemessstationen wieder nachverfolgt. In Leibnitz und Graz war die Belastung am höchsten. Die Messstation Graz-Don Bosco zeichnete eine "Staubkonzentration" von 207 Mikrogramm auf.

3. Verkehr

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Was 2019 musikalisch zu bieten hat

Die Musikfans bekommen 2019 in Graz was auf die Ohren – und Augen. Das Konzertjahr hat nämlich einiges zu bieten. Gleich im Jänner wird das Duo Mono und Nikitamann sein neues Album "Guten Morgen es brennt" im PPC vorstellen (18.1.). Im Dom im Berg gastiert am 25. Jänner Der Nino aus Wien. Auch er hat ein neues Album ("Wach") im Gepäck. Mit dem Elevate (27. Februar bis 3. März) wird die Grazer Festival-Saison schon im Februar eingeläutet. Hier finden Sie eine Auswahl der weiteren Highlights des Jahres.

5. Wohin?

Ausnüchterungsjodeln 2019

Wir lassen Katerstimmung und alte Vorsätze hinter uns und starten frisch jodelnd ins neue Jahr. Ingrid Hammer ("transalpin") hat Jodeltechniken aus der ganzen Welt gesammelt, studiert und in ihre Lehrmethode integriert. In Abstimmung mit der Teilnehmerschar sind Jodler von Skandinavien bis Afrika, von Amerika bis Georgien möglich.

Steirisches Volksliedwerk, 2. Jänner, 14.30 Uhr. Anmeldung: 0316 90 86 35





The Who and the What

"The Who and the What" lautet der Titel des Buches, an dem die emanzipierte junge Muslimin Zarina schreibt. Darin beschäftigt sie sich kritisch mit dem Koran, der Rolle der Frau im Islam und einer weiblichen Sichtweise auf den Propheten Mohammed. Ihr Vater Afzal hat allerdings wenig Verständnis für ihre Lesart seines Glaubens.

Schauspielhaus (Probebühne), 2. Jänner, 20 Uhr. Tel. 0316 80 00



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Hundesteuer ist Geschichte

Die Grazer Hundesteuer ist ausgelaufen und wird nicht mehr eingehoben. Bisher waren jährlich 60 Euro pro Vierbeiner fällig und für jeden weiteren Hund 90 Euro. Die angedachte Bedingung, einen Hundekurs absolvieren zu müssen, wurde fallen gelassen. Die gängigen Anforderungen bleiben: Hundehalter müssen einen Kurs absolvieren, sofern sie in den fünf Jahren zuvor keinen Vierbeiner gehalten haben. Außerdem ist der Abschluss einer Haftpflichtversicherung, die Anbringung eines Mikrochips und die Registrierung in der "Heimtierdatenbank" erforderlich.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.