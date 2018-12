Blick ins neue Jahr"A Guats Neigs!" Buon anno!

Das kommt in der Silvesternacht und am Dienstag, den 1. Jänner 2019, auf Sie zu. Wir hoffen Sie rutschen gut ins neue Jahr und wünschen einen schönen Neujahrstag!

Happy New Year! © A. W. Tengg

1. Wetter

Die Silvesternacht auf Dienstag verläuft vorerst trocken. Zum Teil lockern die Wolken klart es noch zeitweise auf. In der zweiten Nachthäflte ist bei Temperaturen um den Gefrierpunkt etwas Regen oder Schneefall nicht auszuschließen. Am Dienstag zu Neujahr wird es wieder sonniger. Tagesmaxima bis 6 Grad. Am Mittwoch bleibt es in Graz aufgelockert. Die Temperaturen steigen von -2 auf bis 3 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Witterungsbedingt ist die Luftgüte sehr gut. In der Neujahrsnacht ist jedoch mit einem deutlichen Anstieg der Schadstoffbelastungen zu rechnen.

3. Verkehr

In der Silvesternacht fahren keine Nachtbusse, dafür fährt die Schloßbergbahn länger. Um Mitternacht gibt es eine Sperre.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Live: Der Jahreswechsel in Graz

Alles rund um die Vorbereitungen und die Neujahrs-Show sowie Tipps auf einen Blick - wir halten Sie hier auf dem Laufenden und werfen einen Blick auf die Stadt. Die Infos zur Silvestershow am Hauptplatz:

Eine Wasserwand, 20 mal 16 Meter groß, steht klanglich untermalt zwischen Publikum und Rathaus. Sie bildet die "Leinwand" für spektakuläre Videoprojektionen. 120 Düsen sorgen für ein Konzert an Fontänen. Das Wasser schießt bis zu 40 Meter in die Luft. Um 22 Uhr gibt es die "Big Pictures-Show". Dabei lässt man das Jahr 2018 Revue passieren. Beim Grande Finale läutet nicht nur ein Walzer das neue Jahr ein: Auch die große Glocke Liesl wurde vom Schlossberg geholt. Bis 2 Uhr sorgt ein DJ dafür, dass hoffentlich niemand kalte Füße bekommt.

5. Jahresrückblick in Bildern

Der deutsche Rundfunk hat die Tagesschau, Graz dafür die Tagesvorschau. Seit fast einem Jahr begleiten wir mit dieser die Grazerinnen und Grazer durch den Tag. Werfen Sie einen Blick auf die Bildergalerie - eine kleine Zeitreise durch 2018: 2018: Tagesvorschau in Bildern: Graz: Jahresrückblick 2018

6. Happy New Year!

Altgrazer Christkindlmarkt

Ja, richtig! Die Kulinarik-Stände am ältesten Weihnachtsmarkt in Graz haben wieder geöffnet. Auch zu Silvester (12 bis 2 Uhr) wird am Franziskanerplatz für das leibliche Wohl gesorgt.

Franziskanerplatz, 31. Dezember/ 1. Jänner, 12-2 Uhr. Tel. 0316 807 50



Starten Sie gemütlich ins Jahr 2019. Am Neujahrstag verpassen Sie in Graz nichts.

Hier geht's dennoch zum Veranstaltungskalender für den Jahresersten.

7. Bloody-Mary-Tag

Angeblich hilft Tomatensaft gegen den Kater, der so manchen zu Neujahr zu schaffen macht. Genau das könnte der Grund sein, weshalb am 01. Januar 2019 der Ehrentag der "Bloody Mary" gefeiert wird. Die Bloody Mary ist ein klassischer Cocktail und besteht im Wesentlichen aus Wodka und Tomatensaft, wobei das Mischungsverhältnis variieren kann. Abgerundet wird er je nach Geschmack mit Salz, Pfeffer, Zitrone, Tabascosauce oder Worcestersauce. Na dann, Prost! ;-)

8. In Graz für Sie da

