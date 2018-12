Facebook

Der Vorhang fällt: Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag bleibt es zu Silvester meist trocken. Bei föhnigem Nordwind scheint auch zeitweise die Sonne. In den Morgenstunden besteht Glättegefahr. Frühtemperaturen um -2 Grad. Höchstwerte bis 7 Grad. In der Silvesternacht ist es die meiste Zeit über trocken, allerdings sind ein paar Schauer nicht ausgeschlossen. Der Wind lässt nach. Am Dienstag zu Neujahr wird es wieder sonniger. Tagesmaxima bis 6 Grad. Der Wind wird schwächer.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftqualität profitiert vom Luftmassenwechsel. Allerdings steht uns der schlimmste Feinstaubanstieg des Jahres mit der Silvesternacht noch bevor.

3. Verkehr

Ferienfahrplan: So verkehren die Grazer Öffis zu Weihnachten.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Jahresrückblick in Bildern

Der deutsche Rundfunk hat die Tagesschau, Graz dafür die Tagesvorschau. Seit fast einem Jahr begleiten wir mit dieser die Grazerinnen und Grazer durch den Tag. Werfen Sie einen Blick auf die Bildergalerie - eine kleine Zeitreise durch 2018: 2018: Tagesvorschau in Bildern: Graz: Jahresrückblick 2018

5. Live: Grazer Silvester-Countdown

So bereitet Graz sich auf den Jahreswechsel vor. Alles rund um die Vorbereitungen und die Neujahrs-Show sowie Tipps auf einen Blick - wir halten Sie hier auf dem Laufenden und werfen einen Blick auf die Stadt. Am Sonntagabend wurden bereits die ersten Probeversuche für die Licht- und Wassershow gemacht. Die Wasserbecken wurden bereits befüllt.

6. Eine guten Rutsch!

Silvester-Party in Graz

Feinstaubfreie Party mit drei Shows mit Musik. Familienshow um 19 Uhr, eine Big-Pictures-Show mit Ereignissen des Jahres um 22 Uhr und kurz vor Mitternacht startet die Silvester-Show. Erstmals werden Wasser, Feuer, Laser, Licht & Musik zu einer imposanten Show vereint und beeindrucken mit einer überwältigenden Darbietung vor der traumhaften Kulisse des Grazer Rathauses.

Hauptplatz, 31. Dezember, Familienshow: 19 Uhr, Big Pictures: 22 Uhr, Finale: 24 Uhr. Tel. 0 316 807 50





Grazer Silvesterlauf und -Party

Zuerst laufen, dann feiern. Es wird vom Mariahilferplatz aus durch das Herz der Stadt gelaufen. Vor einem Jahr waren über 2000 LäuferInnen am Start. Danach steigt die Party bis ins neue Jahr. Ab 21 Uhr auf der Bühne: "Egon7". Beim letzten Jahreswechsel waren über 20.000 Besucher dabei.

Mariahilferplatz, 31. Dezember, 14.30 Uhr. Tel. 0664 302 19 49





Altgrazer Christkindlmarkt

Ja, richtig! Seit Mittwoch haben die Kulinarik-Stände am ältesten Weihnachtsmarkt in Graz wieder geöffnet. Auch zu Silvester (12 bis 2 Uhr) wird am Franziskanerplatz für das leibliche Wohl gesorgt.

Franziskanerplatz, 31. Dezember/ 1. Jänner, 12-2 Uhr. Tel. 0316 807 50





Silvester im Berg

Ein letztes Mal im alten Jahr wird beim legendären Grazer Silvesterclubbing der Dom im Berg zum Beben gebracht. Mit spektakulären Licht-Shows, Top-DJs, Live-Acts und feinsten elektronischen Beats wird das Jahr 2019 gebührend willkommen geheißen. Dieses Jahr präsentiert Jack Coleman mit Chris Willsman einen außergewöhnlichen Act.

Dom im Berg, 31. Dezember, ab 22 Uhr. Tel. 0 316 80 08-9000

Nichts für Sie dabei?

7. Kein Bleigießen mehr

Aufgrund neuer EU-Richtlinien muss auf Blei heuer verzichtet werden. Stattdessen gibt es "gesündere" Alternativen aus Zink oder Wachs für den traditionellen Neujahrsguss. Ärzte warnen bereits seit Jahren vor dem Umgang mit dem Schwermetall, vor allem Kinder sollten damit nicht in Berührung kommen. Den Zink- oder Wachsneujahrsguss gibt es an den Neujahrsständen für vier Euro zu kaufen.

8. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.