Es wird ein sonnig-milder Freitag und für manche der letzte Arbeitstag im heurigen Jahr © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag ziehen zunächst teils ausgedehnte Wolken in mittelhohen Schichten durch, meist bleibt es aber trocken. Bis Mittag lockert es auf und es scheint am Nachmittag vorwiegend die Sonne. Frühtemperaturen bei 1 Grad, die Höchstwerte liegen bei milden 10 Grad. Das Wochenende beginnt in Graz recht sonnig. Am Nachmittag und Abend ziehen dann vermehrt Wolken auf. Höchstwerte um 4 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoffkonzentrationen steigen wieder leicht an.

3. Verkehr

Ferienfahrplan: So verkehren die Grazer Öffis zu Weihnachten.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Silvesterkracher werden bestraft

Wer rund um den Jahreswechsel Raketen abschießt oder gegen das Pyrotechnikgesetzes verstößt, dem drohen empfindliche Strafen. Die Grazer Polizei wird verstärkt kontrollieren. Und: In Graz sind pyrotechnische Gegenstände der Klassen 2, 3 und 4 verboten. Hier finden Sie die Details des Pyrotechnikgesetzes. Wer gegen die Bestimmungen verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und kann mit einer Geldstrafe bis 10.000 Euro oder ersatzweise Arrest bis zu sechs Wochen bestrafen werden.

5. Pläne für den Abend?

Meine Kneipe

"Meine Kneipe" lädt mit 100% deutschsprachigen Hits die ganze Nacht hindurch zum Mitsingen und Feiern ein. Bilderbuch, Wanda, Dame, Seiler & Speer, RAF Camora und Granada haben es in den letzten Jahren bewiesen: Auch österreichische Künstler erlangen durch deutschsprachige Musik wieder große Aufmerksamkeit und dementsprechenden internationalen Erfolg. Auch der legendäre Austropop darf da nicht fehlen.

Mit "Erinnya" treibt Clemens Setz seine Beschäftigung mit Technologie und Liebe, Verwertungslogiken und Einsamkeit in neue Höhen. Digitale Depression trifft auf analoge Vorzeigefamilie und künstliche Intelligenz auf Himbeer-Kurkuma-Joghurt. Ein junger Mann wird aufgerieben zwischen zwei Welten, von denen eine genauso konstruiert ist wie die andere. Wer manipuliert eigentlich wen? Und was ist eigentlich Wirklichkeit?

Dorothea Steinbauer & Wolfgang Dobrowsky präsentieren Shakespeares Tragödie im Gewand eines intimen Kammerspiels für zwei. Das Duo verspricht in seiner eigenen Fassung ein spannendes Wortgefecht um die Einsamkeit von Entscheidungen, um Freiheit, Mut zu Selbstverantwortung und politischem Denken, einen Schuss John le Carre und eine tiefe Verbeugung vorm englischen Dramengiganten.

Hotel Erzherzog Johann (Café im Wintergarten), 27. - 29. Dezember, 19.30 Uhr. Tel. 0316 83 02 55

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Die Zeit um Zeit zu schenken

Zwei junge Frauen erzählen, wie wertvoll es ist, die eigene Zeit zu spenden. Abseits des weihnachtlichen Konsumwahns schlagen sie Lehrbücher auf oder packen den Fußball aus. In der Steiermark und in Graz gibt es mehrere Projekte, in denen man sich ehrenamtlich engagieren und Zeit schenken kann. Beim "Be Buddy"-Projekt werden etwa Paare oder Familien nach Interessen zusammengebracht. Im Weichenstellwerk Graz werden Deutsch- und Musikkurse angeboten.

7. In Graz für Sie da

