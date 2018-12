Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein letzter Blick auf die 25 Meter hohe Fichte © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag setzt sich das freundliche Wetter fort, teilweise können ein paar Wolkenfelder in hohen Schichten aufziehen. Frühtemperaturen um 0 Grad, Höchstwerte erneut bis 7 Grad. Auch am Freitag ziehen zunächst teils ausgedehnte Wolken in mittelhohen Schichten durch, meist bleibt es trocken. Später lockert es auf und es scheint öfters die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoffkonzentrationen sollten unter den Grenzwerten bleiben.

3. Verkehr

Ferienfahrplan: So verkehren die Grazer Öffis zu Weihnachten.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Christbaum: Kurzes Gastspiel

Der Weihnachtsbaum am Hauptplatz muss wegen dem neuen Silvesterspektakel verfrüht weichen. In den kommenden Tagen ist am Hauptplatz einiges los. Am 29. und 30. Dezember finden bereits die ersten Proben statt. Herzstück des Spektakels wird ein 22 Meter langes und sechs Meter breites Wasserbecken, das die Leinwand für eine Laser- und Lichtshow bieten soll.

5. Was darf es sein?

Zirze und die kleinen Schweine

Vernissage für alle In-Graz-Gebliebene sowie GrazbesucherInnen, die neugierig sind und für die, die am 27. Dezember schon ausgeruht sind vom Weihnachtsrummel und gerne ein ARTiges Silvestermitbringsel erwerben möchten. Livemusik: MAJO, die Jam-Master. Für die Gemeinschaftsausstellung wurden circa 300 Schweine aus dem Stall gelassen. Am Samstag werden dann von 13 bis 16 Uhr Glücksschweine modelliert.

Da Loam, 27. Dezember, 19 Uhr. Tel. 0650 281 22 22





Vernissage für alle In-Graz-Gebliebene sowie GrazbesucherInnen, die neugierig sind und für die, die am 27. Dezember schon ausgeruht sind vom Weihnachtsrummel und gerne ein ARTiges Silvestermitbringsel erwerben möchten. Livemusik: MAJO, die Jam-Master. Für die Gemeinschaftsausstellung wurden circa 300 Schweine aus dem Stall gelassen. Am Samstag werden dann von 13 bis 16 Uhr Glücksschweine modelliert. Da Loam, 27. Dezember, 19 Uhr. Tel. 0650 281 22 22 Wie William Shakespeare wurde

Das neue Next Liberty-Familienmusical von Marc Schubring und Wolfgang Adenberg. Eine Koproduktion mit der Oper Graz. Auch der größte Dichter der Welt hat einmal in einer kleinen Welt angefangen: Im englischen Städtchen Stratford des Jahres 1577, wo sich der 13-jährige William Shakespeare mit Lateinunterricht herumschlagen muss, während er seine Zeit doch viel lieber damit verbringen würde, davon zu träumen, mit seinem Schreiben die Welt – und das Herz der schönen Juliet – zu erobern.

Oper, 27. Dezember, 16 Uhr. Tel. 0316 80 00





Das neue Next Liberty-Familienmusical von Marc Schubring und Wolfgang Adenberg. Eine Koproduktion mit der Oper Graz. Auch der größte Dichter der Welt hat einmal in einer kleinen Welt angefangen: Im englischen Städtchen Stratford des Jahres 1577, wo sich der 13-jährige William Shakespeare mit Lateinunterricht herumschlagen muss, während er seine Zeit doch viel lieber damit verbringen würde, davon zu träumen, mit seinem Schreiben die Welt – und das Herz der schönen Juliet – zu erobern. Oper, 27. Dezember, 16 Uhr. Tel. 0316 80 00 Backbone

Die international gefeierte, junge Compagnie aus Australien Gravity & Other Myths mit dem Stück "Backbone". Dieses geht im fieberhaften Zelebrieren menschlicher Beziehungsnetze an die Grenzen: physisch, mental und emotional. Ein einzigartiges Erlebnis, live begleitet von eigens für das Stück komponierter Musik. Eine Produktion des Cirque Noël. Tickets gibt es hier.

Orpheum, 26. - 30. Dezember, 19 Uhr. Tel. 0316 26 97 89

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Teil 2: Die Geschichten des Jahres

Was Graz in diesem Jahr schockiert hat: Der Citypark stand unter Wasser, Kinos und Tram überflutet und ein Mehrparteienhaus am Grieskai war kurz vor dem Einsturz. Schuld waren Starkregen und Hagel am 16. April. Die dramatischen Bilder dieser Nacht gingen um die ganze Welt: Es kam in Graz zu 180 Feuerwehreinsätze und zu 130 in Graz-Umgebung.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.