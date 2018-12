Facebook

Der Christbaum im Hof der Landesregierung steht noch. Am Hauptplatz muss der Christbaum hingegen schon am 27. Dezember weichen - die neue Silvestershow wird vorbereitet © A. W. Tengg

1. Wetter

Perfektes Wetter für einen Spaziergang: Der Stefanitag verläuft überwiegend sonnig, vereinzelte Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Zu Tagesbeginn leicht frostig mit Tiefstwerten um -2 Grad, tagsüber gehen sich mit der Sonne dann 7 Grad aus. Am Donnerstag setzt sich das freundliche Wetter fort, teilweise können ein paar Wolkenfelder in hohen Schichten aufziehen. Frühtemperaturen um -1 Grad, Höchstwerte erneut bis 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Mit der aktuellen Wetterlage werden die Schadstoffbelastungen wieder ansteigen. Die Grenzwerte sollten aber eingehalten werden.

3. Verkehr

Ferienfahrplan: So verkehren die Grazer Öffis zu Weihnachten.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Stimmen Sie ab: Die etwas anderen Wahlen

Jetzt können Sie Noten für die Lichtschaltanlagen der Stadt vergeben. Auf www.trafficcheck.at/graz können die Grazer nun mitteilen, wie zufrieden sie mit den städtischen Ampeln sind. Das System gilt einerseits als Überblick über alle Anlagen, andererseits will die Stadt auch die Zufriedenheit der Bürger abfragen. Dazu wählt man zunächst die entsprechende Ampel aus, gibt Datum und Uhrzeit ein und welches Verkehrsmittel man benutzt hat. Dann folgt die Bewertung - von den Sichtverhältnissen über den Verkehrsfluss bis zur Anlagenbeschaffenheit.

5. Wohin?

Air Play

Das Duo Acrobuffos erzählt mit "Air Play" vom Abenteuer zweier Geschwister, von ihrer Reise durch das Land der Lüfte. Hier begegnen ihnen Objekte ungewöhnlicher Schönheit: Tücher tanzen im Wind, fliegende Schirme, rote Luftballons und riesige Drachen schweben über dem Publikum. Ein Baldachin aus Seide lässt die Luft, die wir atmen, lebendig werden und die größte Schneekugel, die wir jemals gesehen haben, wird uns zum Staunen und zum Lachen bringen.

Helmut-List-Halle, 26. Dezember, 15 Uhr (Sa & So: 19 Uhr). Tel. 0316 26 97 89

Backbone

Die international gefeierte, junge Compagnie aus Australien Gravity & Other Myths mit dem Stück "Backbone". Dieses geht im fieberhaften Zelebrieren menschlicher Beziehungsnetze an die Grenzen: physisch, mental und emotional. Ein einzigartiges Erlebnis, live begleitet von eigens für das Stück komponierter Musik. Eine Produktion des Cirque Noël. Tickets gibt es hier.

Orpheum, 26. - 30. Dezember, 19 Uhr. Tel. 0316 26 97 89





Das "Kottu" präsentiert seine eigene Interpretation der Rauhnacht-Tradition. Artist: OhhDanny (Vienna). Ab 21 Jahren.

Kottulinsky, 26. Dezember, ab 23 Uhr Tel. 0664 156 38 80

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Teil 1: Die Geschichten des Jahres

Was Graz in diesem Jahr bewegt hat: Zu einer kuriosen Begebenheit kam es am 17. Oktober: Eine Grazerin wollte ihr Ticket mit einem 50-Euro-Schein im Bus bezahlen - und durfte nicht. Fahrer müssen keine Scheine über 20 Euro wechseln. Weiters dürfen Fahrer die Gäste in solchen Fällen auch zum Verlassen des Fahrzeuges auffordern. Tatsächlich ist das in den Tarifbestimmungen geklärt. Zu wenig, fand die Betroffene.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.