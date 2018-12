Facebook

Wir hoffen, Sie hatten eine schöne Bescherung! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Christtag bringt wechselnde Bewölkung und zwischendurch auch etwas Sonne. Es bleibt trocken. Kühler als zuletzt, dazu weht weiterhin teils lebhafter Nordwestwind. Höchstwerte bis 4 Grad. Der Stefanitag verläuft überwiegend sonnig, vereinzelte Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Zu Tagesbeginn leicht frostig mit Tiefstwerten um -2 Grad, tagsüber gehen sich mit der Sonne 6 Grad aus.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Schadstoffbelastungen bleiben auf einem recht niedrigen Niveau.

3. Verkehr

Ferienfahrplan: So verkehren die Grazer Öffis zu Weihnachten.



- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung bis zum 29.03. zu Spurumlegungen.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Gutes Klima im Wohnzimmer

Jetzt steht er da im Wohnzimmer, aufgeputzt und festlich: der Christbaum. Die Grazer sind wahre "Christbaum-Patrioten": 90 Prozent der gekauften Christbäume wurden in der Steiermark gepflanzt und gezüchtet. Für manche muss er buschig sein, andere wollen ihn eher klein und dezent, wieder andere groß mit viel Platz für Schmuck und Süßes. In unseren Wohnzimmern sorgen die Bäume dann auch noch für eine natürliche Befeuchtung der trockenen Raumluft. 350 Christbaum-Bauern sind es in der Steiermark in etwa, die ihr Einkommen zumindest teilweise aus dem Verkauf von Christbäumen erwirtschaften.

5. Wohin?

Festmessen am Christtag

10 Uhr, Colin Mawby: "Pastoralmesse", Stadtpfarrkirche, Info: Tel. (0316) 829684

10 Uhr, Bischöfliches Hochamt mit Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl, Proprium im Gregorianischen Choral mit: Domchor, Jugendkantorei, Domorchester im Grazer Dom, Tel. (0316) 8216830

17 Uhr, H. Blendinger: Drei Weihnachtslieder für Bariton, Flöte, Violoncello und Orgel, Capella Ferdinandea vocalis et instrumentalis (Neue Grazer Hofkapelle), Dom, Info: Tel. (0316) 821683

18:15 Uhr, Colin Mawby: "Pastoralmesse", Stadtpfarrkirche, Info: Tel. (0316) 829684

Dirty South X-Mas Shake 2018

Alle Jahre wieder freuen wir uns Weihnachten mit euch zu feiern. Auch diesmal werden euch die Deejays, die Geschenke in Form von allerfeinstem Hip-Hop & RnB aus 14 Jahren Dirty South auf die Plattenteller legen. Zusätzlich wollen wir wieder zum Fest der Liebe, mit eurer Hilfe, mit "Fund'Ur'Toys" etwas für Kinder tun, die nicht das Glück haben, in einem geborgenen Umfeld aufzuwachsen und für die Weihnachten nicht das ist, was es sein sollte: Wenn Ihr Spielzeug zuhause habt, bringt es mit!

p.p.c., 25. Dezember, ab 22 Uhr. Tel. 0316 81 41 41





by Audiotherapie & Cloud Nine. Tech-House / Techno. Mit DJ Mischkonsum (Audiotherapie), DJ Pete van Weed (Geburtstags"Kind“/Cloud Nine), Sensaton b2b Fred Froehlich (Tanz der Moleküle (Austria) und B-Side (Technogramm). Ideal um sich die Kekse von den Hüften zu tanzen.

Postgarage (2nd floor), 25. Dezember, ab 23 Uhr Tel. 0316 72 29 37

Nichts für Sie dabei?

6. Grazer Notdienste am 25. Dezember:

Apothekennotdienste (Nachtdienstwechsel um 8 Uhr)

Triester Straße 373, Apotheke Puntigam Tel. 29 10 55

Eisteichgasse 31, St.-Paul-Apotheke Tel. 47 24 29

Mariatroster Straße 196, St.-Hubertus-Apotheke Tel. 39 89 39

Hofgasse 3, Schloßberg-Apotheke Tel. 83 05 66

Lazarettgasse 1, Dreifaltigkeits-Apotheke Tel. 71 19 87

Theodor-Körner-Straße 69, Th.-Körner-Apotheke Tel. 68 34 94-0

Lieboch, Packer Straße 128, Damian-Apotheke Tel. 0 31 36/60 9 00

Werndorf, Bundesstraße 114, Diana-Apotheke Tel. 0 31 35/51 9 92

Zahnarztnotdienste

10 bis 12 Uhr: Dr. Heinz Missenbäck,Herrgottwiesgasse 91 Tel. 27 13 70

10 bis 12 Uhr: Dr. Dadbeh Dehchamani, St. Radegund, Hauptstraße 20 Tel. 0 31 32/45 53

16 bis 18 Uhr: Dr. Ursula Kohek,Andritzer Reichsstr. 37/I Tel. 69 44 07

10 bis 12, 16 bis 17 Uhr: Schmerzambulanz LKH-Zahnklinik Tel. 385-80718

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.