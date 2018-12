Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Farbenspiel. Die Adventbim (links im Bild) drehte am Wochenende wieder ihre Runden © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch hält sich im Südosten wohl hartnäckiger Hochnebel, es bleibt in den Niederungen kalt. Sonst ist es am Vormittag teils sonnig, teils nebelig. Am Nachmittag verschwindet die Sonne dann von Westen her immer mehr hinter Wolken, es bleibt noch trocken. Höchstwerte nur um -1 Grad. Am Donnerstag herrscht schwacher Störungseinfluss. Bei vielen Wolken beginnt es von Westen her leicht zu schneien oder zu regnen. Zum Teil ist auch gefrierender Regen nicht ausgeschlossen, wobei kaum mit Niederschlag zu rechnen ist. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -4 und 0 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Vor dem Eintreffen der Störung werden die Ozonkonzentrationen noch ansteigen, die Informationsschwelle wird aber nicht erreicht werden.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Feinstaub-Hochburg Graz

Mit Dienstag sind die Feinstaub-Überschreitungstage für dieses Jahr in Graz erreicht. Das Limit gibt die Europäische Union für Feinstaub-Überschreitungstage vor. 35 Feinstaub-Tage, an denen die Werte die Norm übersteigen, wurden heuer bereits gemessen. Die Grünen kritisieren, dass Empfehlungen zur Verbesserung der Luftqualität aus einer groß angelegten Studie der TU Graz "nicht umgesetzt wurden".

5. Was darf es heute Abend sein?

Backbone

Die international gefeierte, junge Compagnie aus Australien Gravity & Other Myths mit dem Stück "Backbone". Dieses geht im fieberhaften Zelebrieren menschlicher Beziehungsnetze an die Grenzen: physisch, mental und emotional. Ein einzigartiges Erlebnis, live begleitet von eigens für das Stück komponierter Musik. Eine Produktion des Cirque Noël. Tickets gibt es hier.

Orpheum, 19. Dezember, 19 Uhr (täglich bis Sa) (So: 15 Uhr). Tel. 0316 26 97 89





Die international gefeierte, junge Compagnie aus Australien Gravity & Other Myths mit dem Stück "Backbone". Dieses geht im fieberhaften Zelebrieren menschlicher Beziehungsnetze an die Grenzen: physisch, mental und emotional. Ein einzigartiges Erlebnis, live begleitet von eigens für das Stück komponierter Musik. Eine Produktion des Cirque Noël. Tickets gibt es hier. Orpheum, 19. Dezember, 19 Uhr (täglich bis Sa) (So: 15 Uhr). Tel. 0316 26 97 89 Ernährungstrends auf dem Prüfstand

Wie gesund sind sie wirklich? Die Konsumation von Fastfood und Fertigessen nimmt zu, während gleichzeitig Ernährungstrends von "Vegan", "Clean" bis "Paleo"“ Zeichen unserer Zeit geworden sind. Weltweit steigt die Zahl an Überernährten, krankhaft Fettleibigen und DiabetikerInnen, Essstörungen werden zunehmend zum Problem. Vortrag von Sandra Holasek.

Kontaktladen-Café (Orpheumgasse 8), 19. Dezember, 18.30 Uhr. Tel. 0676 88 01 56 60





Wie gesund sind sie wirklich? Die Konsumation von Fastfood und Fertigessen nimmt zu, während gleichzeitig Ernährungstrends von "Vegan", "Clean" bis "Paleo"“ Zeichen unserer Zeit geworden sind. Weltweit steigt die Zahl an Überernährten, krankhaft Fettleibigen und DiabetikerInnen, Essstörungen werden zunehmend zum Problem. Vortrag von Sandra Holasek. Kontaktladen-Café (Orpheumgasse 8), 19. Dezember, 18.30 Uhr. Tel. 0676 88 01 56 60 Eine Weihnachtsgeschichte

Musikalisch-spritzige Bühnenversion des weltberühmten Charles-Dickens-Klassikers. Musiktheater von Robert Persché und Andreas Braunendal mit ihrer witzigen Bearbeitung der Weihnachtsgeschichte, die Erlebnisse von Ebenizer Scrooge, dem sein Geld das Wichtigste und Weihnachten zuwider ist, erzählt.

Next Liberty, 18./19./20. Dezember, 10.30 und 16 Uhr Tel. 0699 12 21 17 33

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. "Sag's Multi!"-Redewettbewerb

Drei Tage lang nehmen in Graz über 100 Schüler, 97 von ihnen aus der Steiermark, an der Regionalrunde des "Sag's Multi!", einem rhetorischen Wettstreit, teil. Die Jugendlichen halten sechs- bis achtminütigen Reden. Das Besondere daran: Die Jugendlichen wechseln dabei zwischen Deutsch und einer anderer Muttersprache oder erlernten Sprache hin und her. Bis Donnerstag sind 25 Sprachen in der Kombination mit Deutsch im BRG Petersgasse zu hören.





7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.