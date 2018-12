Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erst letzte Woche haben die Christbaummärkte eröffnet. Kurios: Die Stadt hat am Wochenende bereits die Sammelstellen für danach aufgestellt © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstagvormittag halten sich mehrheitlich Wolken oder Nebel. Am Tag lockert es langsam auf und der Nachmittag bringt dann fast überall ein paar sonnige Abschnitte. Nach Frühtemperaturen um -4 Grad steigen die Tageshöchsttemperaturen 2 Grad. Am Mittwoch hält sich im Südosten den ganzen Tag Hochnebel, es bleibt in den Niederungen kalt. Sonst ist es am Vormittag teils sonnig, teils nebelig. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung von Westen her zu. Der Wind dreht auf Süd. Höchstwerte nur null Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Wetterbedingt ist ein Anstieg der Feinstaubkonzentrationen zu erwarten.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Was kommt eigentlich ins Häferl?

Erstmals werden heuer am Grazer Hauptplatz auch "Light"-Punschgetränke mit fünfzig Prozent weniger Alkohol angeboten. "Einheitsglühwein" gibt es nicht, genauso wenig genaue Vorgaben, was tatsächlich hineingehört. Klare Mengenangaben sind im Gesetz nicht verankert. Die Zeiten mit "tonnenweise Zucker" seien aber vorbei. Verwaltet werden die Adventmärkte seit 13 Jahren von Platzverwalter Christoph Katschner.

5. Was darf es heute Abend sein?

Backbone

Die international gefeierte, junge Compagnie aus Australien Gravity & Other Myths mit dem Stück "Backbone". Dieses geht im fieberhaften Zelebrieren menschlicher Beziehungsnetze an die Grenzen: physisch, mental und emotional. Ein einzigartiges Erlebnis, live begleitet von eigens für das Stück komponierter Musik, in Szene gesetzt durch eine perfekte Lichtregie. Eine Produktion des Cirque Noël. Tickets gibt es hier.

Orpheum, Premiere : 18. Dezember, (sowie Mi-Sa) ab 19 Uhr (So: 15 Uhr). Tel. 0316 26 97 89





Die international gefeierte, junge Compagnie aus Australien Gravity & Other Myths mit dem Stück "Backbone". Dieses geht im fieberhaften Zelebrieren menschlicher Beziehungsnetze an die Grenzen: physisch, mental und emotional. Ein einzigartiges Erlebnis, live begleitet von eigens für das Stück komponierter Musik, in Szene gesetzt durch eine perfekte Lichtregie. Eine Produktion des Cirque Noël. Tickets gibt es hier. Orpheum, : 18. Dezember, (sowie Mi-Sa) ab 19 Uhr (So: 15 Uhr). Tel. 0316 26 97 89 Männervokalquartett 4ME

Traditionelles Weihnachtskonzert des Grazer Männervokalensemble "4ME" mit traditionellem Liedgut über Barbershop-Songs bis hin zu Popsongs. Die vier jungen Männer haben sich in Graz beim Musikstudium kennengelernt und sich dem vierstimmigen Gesang verschrieben. Seit der Finalshow bei der "Großen Chance" sind sie in ganz Österreich sehr gefragt und haben mittlerweile schon zwei Alben veröffentlicht.

Leechkirche, 18. Dezember., 19 Uhr Tel. 0664 385 34 88





Traditionelles Weihnachtskonzert des Grazer Männervokalensemble "4ME" mit traditionellem Liedgut über Barbershop-Songs bis hin zu Popsongs. Die vier jungen Männer haben sich in Graz beim Musikstudium kennengelernt und sich dem vierstimmigen Gesang verschrieben. Seit der Finalshow bei der "Großen Chance" sind sie in ganz Österreich sehr gefragt und haben mittlerweile schon zwei Alben veröffentlicht. Leechkirche, 18. Dezember., 19 Uhr Tel. 0664 385 34 88 JJOST - "Christmas Special"

Das JugendJazzOrchester Steiermark unter Leitung von Johannes Oppel konzertiert im Theatercafé. Präsentiert werden sowohl Klassiker der traditionellen Big Band Literatur, als auch die Perlen aus dem amerikanischen Weihnachtslieder-Fundus dem fachkundigen Kleinkunst-Publikum. Songs von Frank Sinatra und Ella Fitzgerald. Die Musik von Count Basie und Nelson Riddle. Geschichten und gemütliches Miteinander bei Glühwein, Lebkuchen, Nüssen und Eierspeis…

Theatercafé, 18. Dezember, 20 Uhr. Tel. 0316 389-3082

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Schon 80 Prozent am ersten Tag weg

Die Ski- und Snowboardkurse der Stadt Graz finden reißend Absatz: Am heutigen ersten Tag gingen schon 80 Prozent der Plätze weg. Von 400 Plätzen sind schon 320 vergeben. Wer noch einen Platz ergattern will: Online auf partner.venuzle.at/sportamt-graz oder persönlich im Sportamt (Stadionplatz 1, Montag bis Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr). Hier geht es zur Info-Broschüre.





7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.