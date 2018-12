Facebook

Noch eine Woche bis Weihnachten! Die steirischen Christbäume stehen bereit © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag ziehen zwar dichte Wolken durch und die Sonne zeigt sich wahrscheinlich kaum, es bleibt aber voraussichtlich meist trocken. Auf den gefrorenen Böden ist im Falle von Regentropfen punktuell Glätte nicht ganz auszuschließen. Höchstwerte meist bis 1 Grad. Am Dienstag kündigt sich nach Auflösung von teils recht zähen Hochnebelfeldern zunehmend sonniges Wetter an. Höchstwerte bis maximal 3 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Schadstoffbelastung bleibt weiterhin auf einem mäßig belasteten Niveau.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Auf die Bretter, fertig, los

Die Stadt bietet im Jänner und Februar wieder Ski- und Snowboardkurse für Kinder von 8 bis 16 Jahren an. Ab Montag, 17. Dezember, gilt es, einen der 400 Kursplätze zu ergattern. Angemeldet werden können nur eigene Kinder mit Hauptwohnsitz in Graz. Online ist dies ab 5 Uhr früh möglich auf partner.venuzle.at/sportamt-graz oder persönlich ab 8 Uhr im Sportamt möglich (Stadionplatz 1, 8041 Graz). Hier finden Sie weitere Details zur Anmeldung. (Telefonische Auskunft unter: 0316/87278789)

5. Darf es ein Konzert sein?

Auf Flügeln des Gesanges

Werke u. a. von Franz Schubert, Carl Loewe und Ralph Vaughan-Williams beim Kammerkonzert im Spiegelfoyer der Oper Graz. Ein Lieder-Programm, das wahrhaftig auf Flügeln des Gesanges schweben lässt, haben Peter Kellner und der aufstrebende portugiesische Pianist Pedro Costa für ihren Liederabend zusammengestellt.

Oper (Spiegelfoyer), 17. Dezember, 19.30 Uhr. Tel. 0316 80 00





Beim traditionellen Weihnachtskonzert des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums stehen hochwertige Beiträge ausgewählter Solisten und Ensembles auf dem Programm und sorgen für eine festliche vorweihnachtliche Einstimmung.

Kulturzentrum Minoriten (Minoritensaal), 17. Dezember., 14 und 16 Uhr Tel. 0316 71 12 50-6170





"Enjoy X-MAS 2018". Freuen Sie sich auf heißen A-Cappella-Sound für die kalte Jahreszeit. Ihre Ohren werden Augen machen! Mani Mauser und Popvox freuen sich auf Ihr Kommen. Ein musikalisches Weihnachtspackerl gefüllt mit feinstem Pop-Konfekt, überzogen mit einem Hauch von Gospel, Soul und R'n'B.

Kreuzkirche, 17. Dezember, 19.30 Uhr. Tel. 0316 83 02 55

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Zahl des Jahres





Erst einmal wurde am Flughafen Graz bis dato die Millionen-Grenze überschritten. Letzte Woche war es wieder soweit: der millionste Passagier im Jahr 2018 wurde am Flughafen begrüßt. Die erste Überschreitung der Millionen-Grenze war im Jahr 2008. Damals allerdings erst am 23. Dezember, was vermuten lässt, dass der Grazer Flughafen am Ende des Jahres ein neues Rekordergebnis feiern kann.

