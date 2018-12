Facebook

Am Freitag wurde es in Graz doch noch winterlich. Die Christbäume stehen schon bereit © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstagvormittag gibt es wahrscheinlich noch verbreitet Wolken und mitunter ein paar Schneeflocken. Ab Mittag kommt dann schon öfter die Sonne heraus. In der Früh frostig mit -5 Grad, tagsüber bis 1 Grad. Am Adventsonntag ist anfangs sonniges, später teilweise bewölktes Winterwetter zu erwarten. In der Früh gibt es strengen Frost mit -7 Grad und auch tagsüber bleiben die Temperaturen um den Gefrierpunkt.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es wird ein leichtes Ansteigen der Feinstaubelastungen erwartet.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



4. Parken wird teurer

Die Parkgebühren in Graz werden 2019 erhöht, jetzt auch jene für Anrainer: von 8,50 Euro auf 10 Euro im Monat (Blaue Zone). In der Grünen Zone wird der Anrainer-Tarif von 7 auf 9 Euro pro Monat angehoben. Dies ist die erste Erhöhung seit sechs Jahren. Rund 12.000 Anrainer müssen für ihre Genehmigungen mehr zahlen. Wie berichtet steigen auch die regulären Parkgebühren von 90 Cent auf 1 Euro pro halbe Stunde an. Durch die Erhöhung der Parkgebühren errechnet man sich eine Mehreinnahme von 2,8 Millionen Euro.

5. Schon Pläne?



Adventveranstaltungen am Samstag



Let's Spend The Night Together

Die große Benefiz-Gala u.a. mit Ina Regen, der Russian Gentlemen Club mit Russkaja Frontman Georgij, Kabarettist Mike Supancic, The Base & Hotel Rock 'n' Roll-Band, Amadeus-Gewinner Lemo, Wir4, King & Potter, Dero & Klumzy, "Sir" Oliver Mally und Joni Madden. Das Eintrittsticket ist gleichzeitig die Spende, der Reinerlös kommt karitativen Einrichtungen zugute.

Orpheum, 15. Dezember, 19 Uhr. Tel. 0316 80 08-9000



Chor-Advent im Landhaushof

Steirische Chöre präsentieren sich bei der Eiskrippe im Landhaushof. Am Freitag präsentiert sich der Jugendchor der Stadtpfarrkirche Graz. Am Samstag ist der Singkreis Stainztal zu hören.

Landhaushof, 15. Dezember., 17.30 Uhr Tel. 0316 80 17-9899



Mini-Orgelkonzert

Abendmusiken Mariahilf 2018: 20 Minuten Orgelmusik an Chor- und Hauptorgel von Mariahilf nach dem Glockenspiel. SchülerInnen des Konservatoriums für Kirchenmusik, Orgelklasse Herbert Bolterauer, präsentieren die beiden Orgeln der Mariahilferkirche mit Orgelmusik zur Adventzeit.

Mariahilferkirche, 15. und 22. Dezember, 16 Uhr. Tel. 0650 747 31 50

6. Festival-Sommer in Graz

7. In Graz für Sie da

