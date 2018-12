Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Freitag wird es wieder trüb und kalt © A. W. Tengg

1. Wetter

Noch zehn Tage bis Weihnachten. Am Freitag ist es weiterhin kalt und meist trüb mit nur regionalen Auflockerungen. Am Tag gibt es vereinzelt Schneeflocken. Frühtemperaturen ab -4 Grad, Höchstwerte um 0 Grad. Am Samstagvormittag gibt es wahrscheinlich noch verbreitet Wolken und mitunter ein paar Schneeflocken. Ab Mittag kommt dann schon öfter die Sonne heraus. In der Früh frostig mit -5 Grad, tagsüber bis 1 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Wetterbedingt ist ein Anstieg der Feinstaubkonzentrationen in Graz zu erwarten.

3. Verkehr

- In der Grabengürtel Unterflurtrasse kommt es bis zum 14.12. zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Grabenstraße mit Geschwindigkeitsbeschränkung (30 km/h).

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Turbulente Sitzung steht an

Die Gemeinderatssitzung am Donnerstag verspricht turbulent zu werden. Das prominenteste Thema ist derzeit das Plabutschgondel-Projekt. Die KPÖ spricht von 41 Millionen Euro Kosten. Man wolle einen Antrag auf Volksabstimmung einbringen. Außerdem: Ein Eggenberger Bürger sammelte mit seiner Petition "Mein Aufstehen" über 2000 Unterschriften gegen das Gondelprojekt.

5. Schon Pläne?



Adventkonzerte am Freitag



Chor der Kärntner in Graz

"A Liacht in da Finsta" heißt das diesjährige Motto des Adventkonzertes in der Franziskanerkirche. Der Chor der Kärntner in Graz (Leitung: Stefan Gruber) mächte gemeinsam mit Ihnen einen besinnlichen Abend verbringen. Auch der Kärntner Harfenklang (Leitung: Eveline Schuler) ist wieder mit dabei.

Frainziskanerkirche, 14. Dezember, 19.30 Uhr. Tel. 0676 939 72 30



Hirten- und Krippenlieder

Seit dem Jahr 1916 werden alljährlich zur Weihnachtszeit in der Antoniuskirche des Volkskundemuseums "Hirten- und Krippenlieder" aufgeführt. Anlässlich des 100. Todestags von Peter Rosegger werden auch Gesänge aus dem Mürztal erklingen. Mit dem Johann-Joseph-Fux-Konservatorium unter der Leitung von Zuzana Ronck.

Volkskundemuseum (Antoniuskirche), 14. und 16. Dezember. Tel. 0316 80 17-9899



Kobenzer Streich

Mit traditionellen Liedern aber auch Eigenkompositionen singen und geigen die jungen Musiker/innen aus dem Murtal in ihrem unverwechselbaren Stil. Wer Zeit und Lust hat, sich auf die Advent- und Weihnachtszeit einzustimmen, liegt hier genau richtig. Elisabeth Arch, Elisabeth Wachter und Johanna Böhm spielen dabei die Geigen und geben gesangsmäßig den Ton an. Thomas Böhm und Markus Oberleitner begleiten gekonnt auf Harmonika und Kontrabass. Durch das Programm führt Johanna Böhm mit persönlichen Gedanken und besinnlichen Texten.

Pfarr- und Kulturzentrum Kalvarienberg, 14. Dezember, 19.30 Uhr. Tel. 0316 68 21 24

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Neues Festival im Sommer

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.