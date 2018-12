Facebook

1. Wetter

Am Donnerstag wird es kalt und oft trüb durch tiefe Wolken aus denen es vereinzelt ein paar Schneeflocken geben kann. Frühtemperaturen um -2 Grad, Höchstwerte nur um 1 Grad. Am Freitag ist es weiterhin kalt und meist trüb mit nur regionalen Auflockerungen. Am Tag gibt es ein paar Schneeflocken. Gegen Abend könnte leichte Schneefall einsetzen, diese Entwicklung ist aber noch nicht abgesichert. Frühtemperaturen ab -3 Grad, Höchstwerte um 0 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Mit einer wesentlichen Verschlechterung der Situation ist momentan nicht zu rechnen. Ein gewisser Anstieg der Feinstaubkonzentrationen ist aber zu erwarten.

3. Verkehr

- In der Grabengürtel Unterflurtrasse kommt es bis zum 14.12. zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Grabenstraße mit Geschwindigkeitsbeschränkung (30 km/h).

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



4. Turbulente Sitzung steht an

Die Gemeinderatssitzung am Donnerstag verspricht turbulent zu werden. Das prominenteste Thema ist derzeit das Plabutschgondel-Projekt. Die KPÖ spricht von 41 Millionen Euro Kosten. Man wolle einen Antrag auf Volksabstimmung einbringen. Außerdem: Ein Eggenberger Bürger sammelte mit seiner Petition "Mein Aufstehen" über 2000 Unterschriften gegen das Gondelprojekt.

5. Schon Pläne?



Weihnachtskonzerte am Donnerstag



"Christmas in Graz"-Konzert

Das Gitarren Orchester Graz unter der musikalischen Leitung von Manfred Steflitsch spielt mit Stargästen wie Friedrich Kleinhapl (Cello), Andreas Woyke (Klavier), Nasrin Rossmann (Sopran), Resurrexit (Absolventinnen Chor Ursulinen), Klaus Melem (b), Martin Nestl (dr), Nadja Winter (perc) sein 26. Konzert im Congress Graz (Stefaniensaal). Dieses spannt einen Bogen von Barock bis zur Gegenwart.

Congress (Stefaniensaal), 13. Dezember, 20 Uhr. Tel. 0316 871 871 11



"It's Christmas 2018"

Ein Weihnachtskonzert der Cover Girls, versehen mit Glitzer, Glamour und viel Charme, lässt die Konzertbesucher in eine Welt der Harmonie reisen. Mit dem Swing im Blut stellen die drei Cover Girls die wunderbarsten Weihnachts-Klassiker der 20er- bis 40er-Jahre in den Mittelpunkt der fröhlichen Einstimmung zum schönsten Fest des Jahres. Mit ihrem "UnderCOVERGIRL" am Schlagzeug entführt Sie die Formation in die musikalische Welt der goldenen Swing-Ära.

WIST/mo.xx, 13. Dezember, 19.30 Uhr. Tel. 0699 15 99 60 71

6. Neues Festival im Sommer

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.