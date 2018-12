Facebook

So schön kann der Dezember sein © A. W. Tengg

1. Wetter

In Graz bleibt es am Mittwoch die meiste Zeit über aufgelockert bewölkt und niederschlagsfrei. Am Vormittag sind vereinzelt Schneeschauer möglich. Der Wind aus Nordwest bleibt spürbar. In der Früh leicht frostig mit -1 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen Maxima um 5 Grad. Am Donnerstag ist es kalt und oft trüb durch hochnebelartige Schichtbewölkung aus der es hin und wieder auch leicht schneien kann. Frühtemperaturen um -3 Grad, Höchstwerte nur um 0 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen, die unter den Grenzwerten bleiben sollten.

3. Verkehr

- In der Grabengürtel Unterflurtrasse kommt es bis zum 14.12. zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Grabenstraße mit Geschwindigkeitsbeschränkung (30 km/h).

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 100 Jahre "Gruabn" im Museum

Im kommenden Jahr will das GrazMuseum so richtig durchstarten und "kultureller Stadtplatz" von Graz werden. Großes Interesse erhofft man sich von den Fußballfans, wenn es von 26. April bis 23. Juni heißt: "100 Jahre Gruabn". Diese Schau wird unterstützt von den Sturm-Experten Hebert Troger und Christian Wiedner; unter den Kuratoren findet sich auch Autor und Journalist Martin Behr. Sturmfans sind ab sofort eingeladen, die Ausstellung mitzugestalten. Das GrazMuseum sucht besondere Erinnerungen in Form von Fotos, Dokumenten, Souveniers und alten Ansichten. Unterlagen erbittet das Museum an johanna.fiedler@stadt.graz.at zu senden.

5. Schon Pläne?



Welcome to Sodom

Film und Gespräch mit dem Produzenten Roland Schrotthofer . In Ghanas Hauptstadt Accra befindet sich eine der größten Elektro-Müllhalden der Welt. 6000 Männer, Frauen und Kinder leben und arbeiten hier und nennen diesen Ort "Sodom". Der Film blickt hinter die Kulissen von Europas größter Müllhalde mitten in Afrika und portraitiert die Verlierer der digitalen Revolution. "Welcome to Sodom" ist keine Anklage, sondern eine Reflexion auf die globalisierte Gesellschaft, die einmal mehr zum Nachdenken anregen soll.

KIZ Royal, 12. Dezember, 18.30 Uhr. Tel. 0316 82 11 86





Joanneumsviertel durch die Hintertüre

Das Format "Unterwegs zur Kunst!" ist ein offener Museumskreis samt Blick hinter die Kulissen. Es wendet sich an alle, die sich Zeit für Kunst und Kultur nehmen möchten. Entdecken Sie bei einem Rundgang die Gründungstätte des Universalmuseums Joanneum: Die versteckte Kapelle im Lesliehof, Kunst im öffentlichen Raum, sowie die Anlieferung von Kunstwerken wird ebenso Thema sein, wie die Geschichte des Joanneumsviertels. Anmeldung: 0699/105 22306 oder 0699/133 95441

Joanneumsviertel, 12. Dezember, 15-17 Uhr.

6. Von Caorle nach Graz

Salvatore Moretti am Freitag (ab 18 Uhr) mit der "Casa Costiera" einen



In der Grazer Schmiedgasse 36 eröffnetam Freitag (ab 18 Uhr) mit der "Casa Costiera" einen neuen "Italiener" in der Innenstadt. Die ehemalige Benetton-Filiale wurde komplett umgebaut und wird 120 Sitzplätze bieten. Vielen Italienurlaubern ist der Gastronom bereits ein Begriff: Moretti betreibt seit 18 Jahren in Caorle ein gleichnamiges Lokal. Die Grazer "Casa Costiera" wird das zweite Restaurant in Österreich sein. Seit 2014 ist die Familie in Salzburg vertreten.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.