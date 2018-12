Facebook

Föhnbedingt bleibt es in Graz weiter trocken. Im Laufe der Woche kühlt es dann wieder ab © A. W. Tengg

1. Wetter

Anders als in der Obersteiermark ist es auch am Dienstag in Graz nicht winterlich. Es ist zwar windig und in der Früh frisch, es bleibt aber föhnbedingt weitgehend trocken mit ein wenig Sonne. Die Temperaturen kommen über 6 Grad nicht hinaus. In Graz bleibt es am Mittwoch die meiste Zeit über aber aufgelockert bewölkt und niederschlagsfrei. Der Wind aus Nordwest bleibt lebhaft. In der Früh frostig mit -4 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen Maxima um 4 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Mit dem kräftigen Wind und guten Ausbreitungsbedingungen sollten die Feinstaubkonzentrationen unter den Grenzwerten bleiben.

3. Verkehr

- In der Grabengürtel Unterflurtrasse kommt es bis zum 14.12. zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Grabenstraße mit Geschwindigkeitsbeschränkung (30 km/h).

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 7 Empfehlungen an die Stadtpolitik

Am Montag fuhr die "Menschenrechtsbim" durch Graz. Der Menschenrechtsbeirat präsentierte seinen Jahresbericht und holte dafür Alltagssorgen der Bürger ein. Die "heißesten Eisen" betreffen Verkehr, Wohnraum, Grünraummangel und soziale Infrastruktur. Die Sorgen drehen sich vor allem um das Ärgernis Stadtstau, höher werdende Wohnkosten trotz Bauboom und eine ungünstige Ärzteverteilung in Graz. Hier können Sie die sieben Empfehlungen an die Grazer Stadtpolitik nachlesen.

5. Schon Pläne?



Licht ins Dunkel-Kleideraktion

Die "Steiermark heute"-Moderatorinnen und Moderatoren Renate Rosbaud, Petra Rudolf, Franz Neger und Thomas Weber werden für die tägliche ORF-Sendung von Kastner & Öhler eingekleidet. Ab11. Dezember sind die originalen TV-Kleidungsstücke für Mindestspenden an LICHT INS DUNKEL erhältlich. Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich eines der begehrten Stücke für den guten Zweck.

Kastner & Öhler, ab 11. Dezember, ab 9.30 Uhr. Tel. 0316 87 00





Bei der Saxofour-Weihnachtstournee 2018 wohnt ein friedlicher Ton im Saxophon. Seit 20 Jahren zaubern vier Saxophoneure den Glanz in die Augen, lenken ab vom Weihnachtstrubel, und spielen die alten Lieder in neuem Gewande. Es werden auch auf der aktuellen 4. Weihnachts-CD noch stimmungsvolle Schätze gehoben. Mit Florian Bramböck, Klaus Dickbauer, Christian Maurer und Wolfgang Puschni.

Orpheum Extra, 11. Dezember, 20 Uhr. Tel. 316 871 871 11

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. "Nicht genügend" für Ticket-App





2020 soll es laut Holding Graz in den Grazer Öffis keine Ticketautomaten mehr geben . Neue Outdoor-Automaten sollen aufgestellt werden. Der Ticketverkauf per App wird forciert. Unsere Kollegen von Futter haben sie ausprobiert. Doch sie konnten "Graz Mobil", die App über die man (theoretisch) Tickets für Bus und Bim in Graz kaufen kann, einfach nicht zähmen. Ihr Fazit: "Zum Auszucken". >> Die Ergebnisse im Detail

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.