Zu Wochenbeginn weht in Graz der Nordföhn © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag weht lebhafter Nordwestwind. In Graz wird es weitestgehend trocken und zeitweise sonnig. In der Früh ist es noch leicht frostig, Höchsttemperaturen mit Nordföhn um 7 Grad. Anders als in der Obersteiermark ist es auch am Dienstag in Graz nicht winterlich. Es ist zwar windig, aber trocken mit ein wenig Sonne. Die Temperaturen kommen über 7 Grad nicht hinaus.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Feinstaubkonzentrationen bleiben aufgrund der günstigen Ausbreitungsbedingungen auf moderatem Niveau.

3. Verkehr

- In der Grabengürtel Unterflurtrasse kommt es bis zum 14.12. zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Grabenstraße mit Geschwindigkeitsbeschränkung (30 km/h).

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Advent-Liebling: "Aufsteirern"-Christkindlmarkt

Die Leser des Gourmetmagazins "Falstaff" haben auch heuer wieder die beliebtesten Weihnachtsmärkte in allen Bundesländern gekürt. Der "Aufsteirern"-Weihnachtsmarkt in und vor den Kasematten am Grazer Schloßberg ist offensichtlich unschlagbar. Wie schon im vergangenen Jahr wurde er wieder mit Abstand zum beliebtesten Christkindlmarkt der Steiermark gekürt. Und noch ein zweiter Grazer Weihnachtsmarkt findet sich unter den Top 10: Der Christkindlmarkt am Hauptplatz landete auf Platz fünf.

5. Schon Pläne?



Internationaler Tag der Menschenrechte

Am 10. Dezember 1948 beschlossen die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Grundlage des modernen Verständnisses von Menschenrechten. Im selben Jahr trat Österreich der UNESCO bei. Anlässlich des 70. Jahrestages finden am Montag verschiedene Veranstaltungen in Graz statt:



- Mit der "Grazer MenschenrechtsBim" wird bei einer Sonderfahrt durch die Bezirke von 14 bis 18 Uhr ein Zeichen gesetzt. Angelika Vauti-Scheucher (Vorsitzende) und Klaus Starl (Leiter der Geschäftsstelle des Menschenrechtsbeirats) präsentieren den Grazer Menschenrechtsbericht 2018. Zudem lesen Alfred Stingl, Radka Denemarkova, Christian Ehetreiber, Florian Supé, Zviad Ratiani (auf Deutsch gelesen von Ninja Reichert) sowie Andrea Stift-Laub Texte zu den Menschenrechten.

Los geht es um 14 Uhr am Jakominiplatz (Schleife vorm Steirerhof). Hier finden Sie die weiteren Haltestellen.



- Im Steirischen Landtag kommen Persönlichkeiten zu Wort, denen demokratiepolitische, friedenssichernde und menschenrechtliche Themen ein Anliegen sind: Philipp Blom, Isolde Charim und Linda Walter. Ziel ist ein Dialog zwischen lokalen und globalen Perspektiven im Wechselspiel mit der Vorstellung von regionalpolitisch wirksamen Projekten. Zwischen den Impulsvorträgen setzen ProtagonistInnen der Poetry Slam-Szene ihre literarischen Statements zum Thema. Auch die Grazer Jazzpianistin Viola Hammer wird zu hören sein.

Landhaus, 10. Dezember, 18 Uhr.



- Im Resowi-Zentrum wird das European Yearbook of Human Rights 2018 präsentiert. In seiner 10. Ausgabe analysieren anerkannte WissenschaftlerInnen einige der dringendsten Menschenrechtsprobleme im heutigen Europa. Der Vortragende Miroslaw Wyrzykowski bringt als ehemaliger polnischer Verfassungsrichter neben seiner Expertise auch Erfahrungen aus erster Hand ein.

ReSoWi-Zentrum (A2: Sitzungszimmer 15.21), 10. Dezember, 11.30 Uhr.

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. 84 Prozent sind für Gratis-Öffis



Fast 1800 Leser haben sich an der Onlineumfrage beteiligt.

84 Prozent davon sprechen sich für Gratis-Öffis aus: "Wären Bus & Bim kostenlos würden sie das Auto öfter stehen lassen." 1 Prozent möchte zwar Gratis-Öffis, würde aber trotzdem weiter mit dem Auto fahren. 15 Prozent sind dagegen. Schließlich muss in diesem Fall der Steuerzahler die Kosten übernehmen.



