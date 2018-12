Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kein zurück mehr: Im Augarten haben die Arbeiten für die Augartenbucht begonnen © A. W. Tengg

1. Wetter

Windig und noch milder geht es am Dienstag weiter. Kurzzeitig gibt es unergiebige Regenschauer, tagsüber ist es meist trocken und länger sonnig. Frühwerte ab 3 Grad, Höchstwerte bis 11 Grad. Etwas freundlicher und relativ mild verläuft der Mittwoch. Es bleibt meist trocken und die Sonne zeigt sich zumindest zeitweise. Gegen Abend ziehen dann wieder ausgedehnte Wolkenfelder auf. Frühwerte um 2 Grad, Höchstwerte bis 6 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit einem leichten Anstieg der Luftschadstoffkonzentrationen zu rechnen. In Graz werden deutliche, teils erhebliche Belastungen gemessen.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "O'zapft is!"

Was man als Biertrinker gewohnt ist, erfährt in einer Grazer Apotheke eine neue Interpretation. Via Facebook machten dazu jüngst Fotos auf der "Zero Waste Graz"-Plattform die Runde: Sie zeigen die "Duschgel-Bar" in der Morenapotheke. "Zapfen Sie sich Ihr exklusives, individuelles und nachhaltiges Weihnachtsgeschenk" ist da auf einer Tafel vor Kanistern zu lesen. Kunden können zu diesem Zweck also ihre eigenen Behälter mitbringen und sich ihr Duschgel zapfen.

5. Schon Pläne?



Congo Stars: Lichtungen 156/2018

Präsentation der 156. Ausgabe der Lichtungen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik, die in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Graz der kongolesischen Dichtung gewidmet ist. Mit: Lisette Lombé, Fiston Mwanza Mujila, Sarah Sophia Meyer, Patrick Dunst (Saxophon) und Christian Pollheimer (Perkussion). Im Rahmen der Ausstellung "Congo Stars".

Kunsthaus (Space01), 4. Dezember, 19 Uhr. Tel. 0316 80 17-9200





Präsentation der 156. Ausgabe der Lichtungen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik, die in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Graz der kongolesischen Dichtung gewidmet ist. Mit: Lisette Lombé, Fiston Mwanza Mujila, Sarah Sophia Meyer, Patrick Dunst (Saxophon) und Christian Pollheimer (Perkussion). Im Rahmen der Ausstellung "Congo Stars". Kunsthaus (Space01), 4. Dezember, 19 Uhr. Tel. 0316 80 17-9200 Rorate

Bereits zum vierten Mal lädt das Steirische Volksliedwerk zu einer Rorate mit Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz in die Antoniuskirche beim Volkskundemuseum in der Paulustorgasse ein. Im Anschluss daran wird dann das Büro für Weihnachtslieder im Steirischen Heimatwerk in der Sporgasse offiziell eröffnet.

Volkskundemuseum/ Antoniuskirche, 4. Dezember, 6 Uhr. Tel. 0316 90 86 35





Bereits zum vierten Mal lädt das Steirische Volksliedwerk zu einer Rorate mit Stadtpfarrpropst in die Antoniuskirche beim Volkskundemuseum in der Paulustorgasse ein. Im Anschluss daran wird dann das Büro für Weihnachtslieder im Steirischen Heimatwerk in der Sporgasse offiziell eröffnet. Volkskundemuseum/ Antoniuskirche, 4. Dezember, 6 Uhr. Tel. 0316 90 86 35 Blonder Engel

Nackter Oberkörper, goldene Leggins, Engelsflügel und eine Bass-Stimme, um die ihn jeder Hollywood-Bösewicht beneidet – das sind die Markenzeichen des preisgekrönten Linzer Künstlers, der zwischen seinen spitzbübischen Songs gerne mal in Geschichten abschweift, dessen Ende oft nicht einmal er selbst kennt. Geboten wird Sitzmusik mit raffinierten Texten, exzellentes Gitarrenspiel, schelmische Selbstironie und unbändige Improvisation.

Theatercafé, 4. und 5. Dezember, 20 Uhr. Tel. 0316 82 53 65

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Grazer Know-How im All





Mit zwei Satelliten will Südkorea das Wetter auf der Erde besser vorhersagen und auch das Weltraumwetter erforschen. Der Start von GEO-KOMPSAT-2A vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou (Französisch-Guayana) ist für Dienstagabend vorgesehen. Grazer Wissenschafter vom Institut für Weltraumforschung haben zwei Magnetfeldsensoren beigesteuert. Es ist bereits der vierte Satellit, an dem das Grazer Institut beteiligt ist.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.