Nach der Nebelsuppe am Sonntag, zeigt sich am Montag wieder die Sonne. Es wird recht mild © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montag verläuft wechselhaft, zeitweise ziehen ausgedehnte Wolken durch. In der Früh sind auch einzelne Regenschauer sam Glatteisgefahr nicht auszuschließen. Tagsüber lockert es aber auf und es gibt sonnige Phasen. Es ist allgemein recht mild. Höchsttemperaturen bis 8 Grad. Windig und mild geht es am Dienstag weiter. Kurzzeitig sind unergiebige Regenschauer möglich, tagsüber meist wieder trocken und länger sonnig. Höchstwerte bis 10 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Das aktuelle Wetter führt insgesamt zu höheren Schadstoffkonzentrationen. Mehrere Stationen in Graz messen deutliche Belastungen.

3. Verkehr

- In der Karl-Morre-Straße (81-85) gibt es bis zum 21.12. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es wegen einer Kanalsanierung zu Spurumlegungen.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungsbereiche Puchstraße / Rudersdorfer Straße & Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 23.12. zeitweise zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Jugendsprache

Wie spricht die Grazer Jugend? Und vor allem: Warum spricht sie so? Georg Oberdorfer von der Uni Graz gibt uns Einblicke in sprachliche Phänomene und urbane Trends: Neue Wortkreationen, Zusammensetzungen, hippe Anglizismen, eine kräftige Portion Ausdrücke aus Subkulturen, verstärkter Dialektabbau in den Städten bei parallel gezieltem Einsatz des Dialekts bei der Kommunikation in den sozialen Medien. Mit dem Projekt "Stadtsprachen" gehen Oberdorfer und sein Team diesen Entwicklungen auf den Grund.

5. Schon Pläne?



Montagsakademie-Vortrag

Bis in die Gegenwart hinein verfestigte sich in der Gesellschaft weltweit das Zweigeschlechtermodell, obwohl man bereits seit der Jahrhundertwende davon Kenntnis hatte, dass es auch ein drittes Geschlecht geben könnte. Dieses ist nun in Österreich als solches anerkannt. In dem Vortrag geht es darum, die Rechtsgeschichte von dem Ein-Geschlecht-Modell zum Zweigeschlechtermodell bis hin zum Dritten Geschlecht darzustellen. Mit Anita Ziegerhofer , Institut für Rechtswissenschaftliche Grundlagen, Universität Graz.

Karl-Franzens-Univesität, 3. Dezember, 19 Uhr. Tel. 0 316 380-1104





Der Krippenweg führt durch die Stempfergasse bis zur Weihnachtsausstellung des Diözesanmuseums. Höhepunkt ist die Eiskrippe im Landhaushof. In den Auslagen der Geschäfte wird zur "Grazer Kripperlroas" geladen. Begleitet werden die Weihnachtskrippen von besinnlichen Textgedanken. Christbaumschmuck, Geschenkebringer und mehr können Sie im Diözesanmuseum bei der Ausstellung "Nikolaus - Christkind - Weihnachtsmann" entdecken (9-17 Uhr).

Innere Stadt/ Stempfergasse, bis 25.12. Tel. 0316 80 41-890





Zwei Meister ihres Genres treffen aufeinander, um mit handverlesen Texten und bluesigen Tunes einen dichten Abend zu gestalten. Wolfgang Pollanz tut dies mit scharfen, geistreichen Kurzgeschichten, Oliver Mally glänzt als wahrscheinlich bester europäischer Blues-Gitarrist.

Murinsel Café, 3. Dezember, 19.30 Uhr. Tel. 0 664 455 37 70

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Zahlende Kundschaft

200 Millionen Euro setzt der steirische Handel zu Weihnachten um.



setzt der steirische Handel zu Weihnachten um. Nach dem ersten Adventwochenende zeigt sich der Handel zufrieden: Die Kälte tut den Weihnachtseinkäufen gut – vor allem in Sachen Wintersport und Wintermode. Eigentlich hat das Weihnachtsgeschäft ja schon eine Woche früher begonnen – nicht zuletzt mit dem heuer stark beworbenen (und fallweise auf über eine Woche ausgedehnten) "Black Friday". Die 200 Millionen Umsatz könnten heuer also übertroffen werden.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.