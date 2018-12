Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine schöne Adventzeit! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Sonntag bringt zunächst abgesehen von den teils hartnäckigen Hochnebelfeldern recht sonniges Wetter. Am Nachmittag ziehen jedoch ausgedehnte Wolkenfelder durch. Es sollte trocken bleiben bei Höchstwerten bis 4 Grad. Der Montag verläuft wechselhaft, zeitweise ziehen ausgedehnte Wolken durch. In der Früh sind auch einzelne Regenschauer im Süden nicht auszuschließen. Dazwischen lockert es aber tagsüber wieder auf und es gibt sonnige Phasen. Es ist allgemein recht mild. Höchsttemperaturen bis 9 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Temperaturen steigen dann langsam überall in den positiven Bereich. Allgemein ist mit einem Gleichbleiben der erhöhten Luftschadstoff-Konzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Der 1. Advent

"Advent, Advent, ein Lichtlein brennt", hieß es schon Samstagnachmittag am Hauptplatz, bevor dann der Christbaum illuminiert wurde. 25.000 Lichter lassen die 25 Meter hohe Fichte seitdem erstrahlen. Auch die Eiskrippe wurde feierlich eröffnet und wird jetzt mit dem richtigen Licht in Szene gesetzt. Der Landhaushof ist täglich zwischen 6 und 21 Uhr öffentlich zugänglich.

5. Schon Pläne?



Nüsse, Mandarinen und Wunder

Der heilige Nikolaus damals und heute. Familienprogramm in der Alten Galerie ab 6 Jahren. Freust du dich auch schon auf den 6. Dezember? Doch wer war der Heilige mit Mitra und Bischofsstab, auf dessen gute Taten dieser Brauch zurückgeht? Sieh dir an, wie Nikolaus dargestellt wurde und versuche im anschließenden Workshop selbst einen eigenen Nikolaus darzustellen.

Schloss Eggenberg, 2. Dezember, 14 Uhr. Tel. 0316 80 17-9560



Internationales Kinderfilmfestival

Das Festival bringt bis 2. Dezember außergewöhnliche und international prämierte Filme für Kinder von 5 bis 15 Jahren nach Graz. Am Sonntag wird der Klassiker "Eine kleine Weihnachtsgeschichte" (5+) gezeigt.

KIZ Royal, 2. Dezember, 11 Uhr. Tel. 0650 714 72 80





Das Festival bringt bis 2. Dezember außergewöhnliche und international prämierte Filme für Kinder von 5 bis 15 Jahren nach Graz. Am Sonntag wird der Klassiker "Eine kleine Weihnachtsgeschichte" (5+) gezeigt. KIZ Royal, 2. Dezember, 11 Uhr. Tel. 0650 714 72 80 Kasperl sucht den Nikolaus

Mit dem Grazer Kasperltheater. Wo bleibt der Nikolaus. Alle warten auf ihn, aber er taucht nicht auf. Da müssen sich Kasperl und Weißohr auf die Suche machen und vom Krampus erfahren sie, dass der Nikolaus wahrscheinlich noch im Himmel ist. Doch Genaues erfährt man nur, wenn man die Himmelsleiter nach oben klettert.

Orpheum eXtra, 2. bis 4. Dezember, 11, 15 und 16.30 Uhr (Mo/Di erst ab 15 Uhr). Tel. 0316 80 08-9000

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Adventsonntag.

6. 15 Jahre Kindermuseum

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.