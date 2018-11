Facebook

Am Freitag kletten die Temperaturen nie über die Null-Grad-Marke © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Freitag verläuft in weiten Teil des Landes bewölkt durch Wolken oder Hochnebel. Sonnige Abschnitte sind nur mehr wenige zu erwarten. Frühwerte ab -3 Grad, tagsüber knapp unter 0 Grad. Der Samstag startet bewölkt. Speziell nach Südosten zu besteht nach wie vor Glättegefahr durch leichten gefrierenden Niederschlag. Tagsüber steigen die Temperaturen dann mit zunehmenden Auflockerungen langsam überall in den positiven Bereich, der Nachmittag bringt dann verbreitet recht sonnige Verhältnisse. Höchstwerte bis 1 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit einem leichten Anstieg der Luftschadstoffkonzentrationen zu rechnen. Eine mäßige bis deutliche Belastung wird in Graz-Don Bosco gemessen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. 13 Bims verschrottet, zwei verschont

Die Graz-Linien ließen 13 alte Straßenbahnen verschrotten. Vier Stunden lang dauert es, dann ist eine Straßenbahn komplett zerlegt, zumindest bei der Firma "Schrottwolf". Rund 30 Tonnen Altmetall fallen pro Garnitur an. Diese Mischkulanz werde recycelt sowie über das neue Onlineportal Schrott24 vermarktet. Zwei Garnituren wurden nicht verschrotten, sondern aufgehoben - eventuell für ein Kunstprojekt. Momentan verfügt der Grazer Öffi-Fuhpark über 160 Busse und 85 Straßenbahnen. Neue Anschaffungen stehen bereits vor der Tür.

5. Schon Pläne?



De.mo.kra.tie

Eine Theater Quadrat Produktion. Mit Werner Halbedl, Alexander Kropsch. Die Demokratie ist in der Krise, heißt es und autoritäre, illiberale Regierungsmodelle auf dem Vormarsch in Europa, auf der ganzen Welt. Anhand unterschiedlichster Textgattungen suchen wir nach Antworten. Gespieltes, Gelesenes und Projiziertes sind die formgebenden Inhaltsstoffe für diese Auseinandersetzung. Dazu begeben wir uns ins Kaffeehaus, einen Ort wo sich an Stammtischen eine Keimzeile des politischen Diskurses befindet.

Café Kaiserfeld, 30.11. und 1.12., 20 Uhr. Tel. 0680 550 01 47

EYA Gala 2018

Der European Youth Award zeichnet jährlich europaweit die besten Teams unter 33 Jahren aus. Digitale Technologien sind ein mächtiges Instrument, um Herausforderungen in unserer Gesellschaft zu bewältigen. Wir können die Welt verbessern. Gemeinsam. Lassen Sie uns die kreativsten jungen Menschen feiern, die digitale Projekte mit social Impact erfolgreich umsetzen.

Dom im Berg, 30. Novemeber, 20 Uhr. Tel. 0316 80 08-9000



Literaturfeiertag: Cesare Pavese

Zu den Literaturfeiertagen finden von Willi Bernhart szenische Lesungen aus den Werken der betreffenden Autoren statt. Diesmal stählen die Erzählungen von Pavese auf dem Programm. Dramen, ob uralt oder brandneu, sind beim Theamtermerz nicht Voraussetzung für die Kunstarbeit. Geschriebenes und gesprochenes Wort ist nur einer unter gleichberechtigten anderen Bestandteilen dieser Arbeit.

THEATERmëRZ (Steinfeldgasse 20), 30. November, 20 Uhr. Tel. 0316 72 01 72

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Freitag.

6. Hohe Zuckerdichte im Zentrum





Passend zur Adventzeit gibt es in der Grazer Herrengasse Nachschub für Naschkatzen. Gleich mehrere süße Geschäfte gesellten sich zu den bestehenden Platzhirschen im Zentrum hinzu: So eröffnete Ende September in der Sporgasse die Confiserie Berger eine Filiale. Wenige Tage zuvor und nur wenige Bissen entfernt startete Eckhards Confiserie durch. Und schon in Kürze werden auf Höhe Herrengasse 28 zwei süße Shops nebeneinander eröffnen: Geich neben der Linzbichler-Filiale, die ja den Winter über stets in Charly Temmels Eissalon zieht, eröffnet bald ein Lindt-Shop.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.