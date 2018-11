Facebook

Es wird strahlend sonnig und in der Früh auch frostig © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag in der Früh Morgenfrost bei -4 Grad. In der Obersteiermark muss man mit bis zu -15 Grad rechnen. Tagsüber sehr sonnig, aber kaum positive Temperaturen. Tageshöchstwerte um 1 Grad. Am Freitag in der Früh wieder teils strenger Frost mit -12 Grad im Norden und -4 Grad in Graz. Anfangs scheint teils die Sonne, im Tagesverlauf werden die Wolken dichter. Tageshöchstwerte um 2 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der stablien Wetterlage ist mit einem leichten Anstieg der Luftschadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neue Folge Graz – Laut gedacht

In der neuen Ausgabe unseres Podcasts loten wir die Rolle von Graz als Nährboden für Gründer aus und blicken auf eine rasch wachsende Szene, die sich nicht nur nach möglichst vielen Flugverbindungen sehnt. Wirtschafts-Redakteur Markus Zottler im Gespräch mit Martin Pansy und Andrea Keimel. Alle Podcast-Episoden und zusätzliche Infos finden Sie hier. Sie können unseren Podcast übrigens auch auf Spotify und iTunes hören. Falls Sie Fragen, Feedback oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns bitte an laut.gedacht@kleinezeitung.at.

5. Schon Pläne?



Stars für "Licht ins Dunkel"

Die steirische "Licht ins Dunkel"-TV-Sendung wird am Grazer Schloßberg aufgezeichnet u.a. mit Opus, Semino Rossi, Saso Avsenik, die Paldauer, dem Nockalm Quintett, Leo Aberer, SOLOzuVIERT, der HIB.art.chor Liebenau. Darüber hinaus gibt es Autogrammstunden sowie einen Glühweinverkauf der ORF Steiermark-Mitarbeiter. Hier finden Sie die Details.

Kasemattenbühne, 29. November, ab 13 Uhr. Tel. 0316 80 08-9000

Break the Silence

Ein Abend gegen Gewalt. Lesung mit musikalischer Umrahmung. Buchpräsentation: Verein Frauenhäuser Steiermark (Hg):

Zweite Halbzeit. Geschichten, die Mut machen. Es lesen Julia Gräfner und Florian Köhler. Musik: Ensemble Contropiede. Eine Benefiz-Veranstaltung des Vereins Frauenhäuser Steiermark.

Schauspielhaus, 29. Novemeber, 19 Uhr. Tel. 0316 80 00



Papierkrieg

Die Auseinandersetzung zwischen Wien und Washington 1918/1919 mit besonderer Berücksichtigung des "Falls Untersteiermark". Das Gipfeltreffen Masaryks mit Wilson im Weißen Haus, die Anerkennung der Tschechoslowakei und die Aberkennung der Gültigkeit von Punkt 10 der 14 Punkte Wilsons sind dabei entscheidende Stationen. Vortrag von Kurt Bednar. Reihe: "DIE ACHTER-JAHRE 1848, 1918, 1938, 1948, 1968".

Museum für Geschichte, 29. November, 18.30 Uhr. Tel. 0316 80 17-9800

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Donnerstag.

6. Zahlen rund um den Advent





Funkelnder Advent: Im Steirerland wird mehr denn je in Lichterketten, Sterne und Co. investiert. Abgesehen von der "offiziellen" Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinden haben auch Tausende Steirer ihre Häuser und Gärten und Einfahrten verziert. Mit Lichterketten, Rentieren, Sternen und mehr. Und das kostet: "Wir sind jetzt bei rund 1,2 Millionen Euro", weiß Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark. Hinzu würden Stromkosten von insgesamt rund 800.000 Euro kommen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.