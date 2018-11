Facebook

Am Mittwoch wagt sich wieder einmal die Sonner hervor. Kalt ist es trotzdem © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch winterlich kaltes, aber nach Wolken- und Hochnebelrückbildung meist sonniges Wetter. Frühtemperaturen knapp unter 0 Grad, die Höchstwerte kommen nicht über 3 Grad hinaus. Am Donnerstag in der Früh Morgenfrost bei -4 Grad. In der Obersteiermark muss man bei bis zu -15 Grad frieren. Tagsüber überwiegend sonnig, aber kaum positive Temperaturen. Tageshöchstwerte um 1 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Mit steigendem Luftdruck folgen nun mit Wetterberuhigung einige kalte Tage. Für die Luftqualität bedeutet das, dass nach den bisher geringbelasteten Tagen in Graz mit Anstiegen der Luftschadstoffkonzentrationen zu rechnen ist.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



4. Einblicke in Grazer Architektur

Am 4. Dezember wird der neue Architekturführer Graz präsentiert, erstmals seit 15 Jahren. Zwölf "Spaziergänge" durch die Jahrhunderte werden geboten. Rund 250 Objekte sind in dem Band enthalten. Neben historischen Klassikern findet sich in dem Band sogar Trash, so wie ein klassischer grauer Gewerbebau in der Kärntner Straße, auf dem die Aufschrift "Fressnapf" neben "Erotikmarkt" und "Videokabinen" prangt. Der Glockenturm, das Gemalte Haus (Herrengasse), moderne Klassiker wie das Kunsthaus und die Murinsel sind natürlich auch zu sehen. Hier bekommen Sie schon erste Einblicke.

5. Schon Pläne?



Das Kopftuch

Gebhart Blazek dokumentiert und erforscht marokkanische Teppiche und Textilien und deren alltägliche Verwendung. In den meisten Regionen wird die Stickerei von Tüchern mit einer ziemlich breiten Farbskala durchgeführt, aber in den Beni Hlal Dörfern in der Nähe von Foum Zguid wird die Handarbeit hauptsächlich in satten Orangetönen durchgeführt. Blätter, Blumen und Palmblätter werden verwendet, um lebendige Kompositionen mit einem unverwechselbaren persönlichen Charakter zu schaffen.

Kunsthalle Graz, bis 7. Dezember, 16-19 Uhr. Tel. 0699 81 24 33 85

Naked Lunch Reduced

Die österreichische Indie-Band in kleiner Besetzung - Oliver Welter und Boris Hauf bringen neue Songs. Hemdsärmelig lassen Welter und Hauf uns einen Blick über ihre Schultern werfen; arbeiten sich vor Publikum zum Kern, zur eigentlichen Substanz der Songs vor und beschenken uns: mit einfach schönen Liedern. Nicht weniger und nicht mehr.

Orpheum, 28. Novemeber, 20 Uhr. Tel. 0316 80 08-9000



Bergclubbing & Boulderfuchsing

Thomas Huber von den "Huberbuam" tritt im Boulderclub Graz mit seinem neuen Multivisionsvortrag "STEIN ZEIT" auf (19 Uhr). Zuvor gibt es Drytooling Eiskletter Workshops mit den Iceguides Vittorio Messini und Matthias Wurzer, Slack- und Trickline Workshops ab 15 Uhr mit Reini Kleindl und Daniel Haberl, Fingerschinder Deadhang Challenge - zeig was du drauf hast und gewinne eine Trainingssession sowie "Trainhard Stations".

Boulderclub Graz (Puntigam), 28. November, ab 14 Uhr (Vortrag um 19 Uhr). Tel. 0316 23 21 28

Nichts für Sie dabei?

6. Mehr als nur ein Zettelkasten

Karl A. Kubinzky vermacht sein Archiv dem Joanneum. Mehr als



Stadthistorikervermacht sein Archiv dem Joanneum. Mehr als 100.000 Fotografien und Ansichtskarten gehen ans Universalmuseum. Das gewaltige Archiv ist derzeit noch ein Schatz zur Stadtgeschichte auf mehreren Etagen. Die Übergabe wurde nun testamentarisch an die Multimedialen Sammlungen des Universalmuseums Joanneum fixiert. Kubinzky selbst gilt als wandelndes Gedächtnis der Stadt Graz.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.