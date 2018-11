Facebook

Das Adria-Tief lässt noch nicht locker © A. W. Tengg

1. Wetter

In der Nacht auf Dienstag kann es Schneeregen geben. Am Tag ist es meist stark bewölkt. Zeitweise regnet es, auch Schneeregenschauer sind möglich. Etwas kälteres Wetter als zuletzt. Frühtemperaturen um 2 Grad. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad im Grazer Becken. Am Mittwoch winterlich kaltes, aber nach Wolken- und Hochnebelrückbildung meist sonniges Wetter. Frühtemperaturen um 0 Grad, die Höchstwerte kommen nicht über 3 Grad hinaus.

2. Luftgüte und Feinstaub

Wetterbedingt ist zumindest mit einer guten Luftqualität zu rechnen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Alle drängen auf die Straße?

Es herrscht Hochbetrieb auf den Grazer Straßen: Autos und Radfahrer feilschen um den Platz - und unerlaubterweise auch so mancher Skateboarder. Denn Skateboards sowie Snake- und Waveboards dürfen weder auf Straßen noch auf Radwegen benützt werden, sondern nur in Parks, Wohnstraßen und ohne Gefährdung anderer auf Gehsteigen. Sind diese Bretter mit einem Elektromotor ausgestattet, brauchen sie auch Bremsen und Licht und gelten als "Fahrrad".

5. Wohin?



Showcase 2018

Die Ausstellung präsentiert die interessantesten Projekte des Jahres, die beim Design Tranfer der Creative Industries Styria realisiert wurden. Zu sehen ist unter anderem die, bei "Customized Fences" entwickelte, neue Produktlinie an Zäunen sowie der, aus dem Projekt hervorgegangene, "Octagon Chair". Kleiderständer, die im Rahmen der Design Battle entstanden sind, wie auch die für den Designmonat Graz kreierten "Loungemöbel für die Stadt" werden gezeigt. Weiteres Highlight: Die "Graz Leuchte".

designforum Steiermark, bis 1. Dezember, 13-19 Uhr. Tel. 0316 890-800

Eine Oper aus China

In Graz können Sie Bekanntschaft mit der ältesten Bühnenkunstform der Welt, der Kunqu-Oper, machen. Kunqu integriert in holistischer Weise Literatur, Theater, Aufführung, Performance, Musik, Tanz, Bewegung und Malerei. Das Konfuzius-Institut der Uni Graz bringt das 30-köpfige Künstlerensemble mit "Der Pfingstrosen-Pavillon" erstmals in die Steiermark. Die Vorstellung wird in deutscher Sprache untertitelt.

Karl-Franzens-Uni (Aula), 27. Novemeber, 19 Uhr. Tel. 0316 380-73



Ulrike Haidacher

In ihrem ersten Soloprogramm geht Ulrike Haidacher, ein Teil des Theaterkabarett-Duos Flüsterzweieck aufs Ganze. Es geht um alte Partydeko, köstliche Fleischwalzen und die Poesie der menschlichen Jauche. Es geht um Opfer und Opfergaben, um Liebe zum Fremden und Hass zum Eigenen. Berauschen Sie sich in dieser literarisch pointierten Wortschlacht aus irrationalen Gefühlen und wohl formulierten Argumenten.

Theatercafé, 27. November, 20 Uhr. Tel. 0316 82 53 65

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. Ärgerliches Wartehäuschen





Kein Platz mehr für Fahrräder am Radabstellplatz: Das neue Wartehäuschen im Zuge Neugestaltung der Haltestelle bei der Oper sorgt für Ärger. Es wurde so platziert, dass der bestehende Rad-Abstellplatz jetzt zur Hälfte unbrauchbar ist. Der Radständer werde abmontiert und verlegt, heißt es von Stadt und Holding Graz. Wohin, ist allerdings noch offen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.