Ein Italientief bestimmt das Wochenende und bleibt uns auch am Montag erhalten © A. W. Tengg

1. Wetter

Der in Summe überwiegend trübe Wettercharakter bleibt auch am Sonntag erhalten. Es gibt kaum sonnige Abschnitte, Hochnebel und Wolken bleiben dominant und in den Morgenstunden setzt verbreitet Regen ein. Frühtemperaturen ab 5 Grad, Tageshöchstwerte um 7 Grad. Am Montag überwiegen die Wolken und am Vormittag regnet es häufig. Am Nachmittag ist es aber bereits niederschlagsfrei. Aus Nordost gelangen wieder zunehmend kältere Luftmassen zu uns. Tagestemperaturen zwischen 5 und 6 Grad..

2. Luftgüte und Feinstaub

Das Italientief sorgt für eine bessere Durchlüftung. Daher ist von einem Rückgang der Schadstoffbelastung auszugehen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Reininghausstraße (Bereich westlich Kreisverkehr Alte Poststraße) gibt es zwischen 26.11. und 21.12. zeitweise eine Postenregelung. Eine Verkehrslichtsignalanlage für die Umfahrung während der Sperre Alte Poststraße wird errichtet.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



4. Punsch-Test

Die Adventmärkte sind wieder da und mit ihnen die Punsch- und Glühweinsaison! Aber wo gibt es den süßesten Trunk? Wir haben für Sie sechs heiße Kandidaten ausfindig gemacht. Darunter finden sich auch kuriose Varianten wie der "Afrikanischer Glüher", die "Feurige Erdbeere", "Rudolph's Dream" oder aber der traditionelle "Steirerpunsch". Auch das eine oder andere Geheimrezept konnte gelüftet werden.

5. Wohin?



Grazer Krippenweg

Der Krippenweg führt durch die Stempfergasse bis zur Weihnachtsausstellung des Diözesanmuseums. Ab 1. Dezember wird auch die Eiskrippe im Landhaushof zu sehen sein. In den Auslagen der Geschäfte wird zur "Grazer Kripperlroas" geladen. Begleitet werden die Weihnachtskrippen von besinnlichen Textgedanken. Christbaumschmuck, Geschenkebringer und mehr können Sie im Diözesanmuseum bei der Ausstellung "Nikolaus – Christkind – Weihnachtsmann" entdecken.

Innere Stadt/ Stempfergasse, bis 25.12. Tel. 0316 80 41-890

Vorweihnachtliche Lesung

Eine Weihnachtslesung mit dem Schauspieler Daniel Doujenis. Doujenis wird besinnliche und humorvolle Texte des Jubilars Peter Rosegger, flankiert von absurd- lehrreichen Anekdoten von Karl Valentin zum Besten geben.

Heilandskirche (Festsaal), 25. Novemeber, 18.30 Uhr. Tel. 0316 40 11 52



Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern

Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern, in den Herbsttagen des Jahres 1845 entstanden, ist Hans Christan Andersens berühmtestes Märchen. Die Geschichte wird als Puppentheater mit lebensgroßen Puppen in offener Spielweise (für Kinder ab 5 Jahren) erzählt. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Orpheum Extra, 25. November, 11, 15 und 16.30 Uhr Tel. 0678 122 22 22

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Sonntag.

6. Schlechte Luft in Lokalen





Ein Test der Gebietskrankenkasse bringt schädliche Mengen an Feinstaub in 21 von 26 untersuchten Innenstadt-Gastrobetrieben ans Tageslicht. Von September bis November lief der Test. Konkret ging es um Nichtraucher-Areale in sogenannten Mischlokalen – Betriebe, in denen es Raucher- und Nichtraucherbereiche gibt. In 80 Prozent der Bars und Cafés gab es signifikante Übertritte. Beim Tabak-Feinstaub handelt es sich um kleinste Partikel, die tief in den Körper eindringen und letztlich im Blutkreislauf und in der Lunge landen können.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.