Der Einkaufssamstag in der Grazer Innenstadt steht vor der Tür © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag kommt mäßiger Südwind auf. Meist bleiben Hochnebel und Wolken aber dominant und lassen kaum Auflockerungen zu. Eher mild, zeitweise ist auch leichter Regen möglich, bei Temperaturhöchstwerten bis 9 Grad. Der in Summe überwiegend trübe Wettercharakter bleibt auch am Sonntag erhalten. Es gibt kaum sonnige Abschnitte, Hochnebel und Wolken bleiben dominant und es setzt tagsüber wahrscheinlich verbreitet Regen ein. Frühtemperaturen ab 5 Grad, Tageshöchstwerte um 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die aktuelle Luftgütesituation ist für die Jahreszeit gut. Es werden an keiner Messstelle Überschreitungen registriert. Die Wetterprognose lässt keine signifikante Änderung der Luftgüte erwarten.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Ärztenotdienst erst ab Jänner

Mit 1. Dezember sollte der neue Ärztenotdienst für Kinder und Jugendliche (KiJno) starten. GKK wartet aber noch auf grünes Licht aus Wien und so wird der Start voraussichtlich auf Jänner verschoben. Wichtig: Bis dahin können Eltern an Wochenenden oder Feiertagen die Notfallambulanz der Kinderklinik aufsuchen oder den Ärztenotdienst kontaktieren - in Graz, Thal bei Graz, Stattegg, Weinitzen und Kainbach ruft man 141 an, in anderen Umlandgemeinden wählt man zuerst die jeweilige Ortsvorwahl. Bei Lebensgefahr gilt die Nummer 144.

5. Wohin?



Grazer Einkaufssamstag

Auf den "Black Friday" folgt der "Blue Saturday". Geschäfte und Adventmärkte bieten besondere Aktionen. Auf www.grazerinnenstadt.at sind Gutscheine erhältlich. Diese liegen auch in allen S-Bahnen, teilnehmenden Betrieben sowie der Adventbim auf. Die Studenkarte der Graz Linien zählt als Tageskarte. Am Hauptplatz gibt es 2x 15 Plätze für ein exklusives Adventbim-Konzert mit Norbert Wally und Miriam Bichler zu gewinnen.



Internationales Kinderfilmfestival

Das Festival bringt in seiner 10. Ausgabe von 24. November bis 2.Dezember außergewöhnliche und international prämierte Filme für Kinder von 5 bis 15 Jahren in die steirischen Kinos. Die Samstagvorstellung ist restlos ausgebucht! Am Sonntag wird um 11 Uhr "Gordon und Paddy" (ab 6 Jahren) gezeigt.

KIZ Royal, ab 24. November. Tel. 0 650 714 72 80

6. Kuriose Vermisstenanzeige

Der Grazer Kulturverein "NIEWO" vermisst eine vergoldete Telefonzelle - weil diese vor ein paar Tagen plötzlich verschwunden ist. "Zuletzt gesichtet im Open Lab in Reininghaus" , heißt es in dem Interneteintrag. Dort sei die Telefonzelle immerhin in einem Innenhofbereich abgestellt gewesen. Wurde sie also gestohlen? Vergoldet wurde die Telefonzolle für eine Aktion im Rahmen des Architektursommers. Golden glänzend wurde sie im Sommer beim Südtiroler Platz aufgestellt. Bis vor Kurzem stand sie im Reininghausareal.

