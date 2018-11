Facebook

1. Wetter

Am Freitag bleibt es in Graz voraussichtlich erneut trüb durch Hochnebel. Im Tagesverlauf kann sich zeitweise die Sonne hervorwagen. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 3 und 6 Grad. Am Samstag kommt mäßiger Südwind auf. Meist bleiben Hochnebel und Wolken aber dominant und lassen kaum Auflockerungen zu. Eher mild, bei Temperaturhöchstwerte bis 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es wird ein Gleichbleiben der lufthygienischen Bedingungen erwartet, Grenzwertüberschreitungen sind auszuschließen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Vorerst doch kein Zaun



Jetzt kommt er doch nicht, der Zaun zwischen Grazer Oper und Kaiser-Josef-Platz. Nach hitziger Debatte um den geplanten Fußgängerzaun sagt Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ): "Stopp!" Man werde die Situation bis zum Frühjahr beobachten. Der Zaun sei auch noch gar nicht bestellt. Wie berichtet, sollte ja der Zaun auf Wunsch der Polizei installiert werden. Die eigentlich geplante "erhöhte Aufpflasterung", die den Zebrastreifen ersetzen sollte, wolle man im Frühjahr nachholen.

5. Wohin?



Black Friday & Adventbim

Zusätzlich zum Black Friday startet die festliche Adventbim in die Weihnachtssaison. Die Ein- & Ausstiegsstellen der Museums-Garnitur 267 sind am Jakominiplatz, Hauptplatz und Südtiroler Platz. Die Fahrt (zwischen 15 und 19 Uhr) ist kostenlos.

Styrian Sounds 2018

Drei Tage, 40 Live-Artists, DJ Culture und Workshops sowie Visual Arts. Das Festival der steirischen Popkultur bietet eine umfassende Werkschau des regionalen popkulturellen Schaffens von Granada über Anna F., Dero & Klumzy Tung, Marina Zettl, The Sado Maso Guitar Club, Thomas David, The Uptown Monotones, Farewell Dear Ghost, Naxxos oder Neodisco (Yukno). Hier geht's zum Programm.

p.p.c., 22. bis 24. November, ab 19 Uhr. Tel. 0316 871 871 11



Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Freitag.

6. Murinsel-Einsatz geglückt

Die schwierige Bergung am Donnerstag ist doch geglückt: Das massive Gehölz, das sich bei der Grazer Murinsel verheddert hatte, konnte erfolgreich entfernt werden. Sie waren rund zwölf Tonnen schwer. Höhenretter der Grazer Berufsfeuerwehr brachten in den Morgenstunden eine schwere blaue Eisenkette und Seile an den Baumstämmen an. An deren Ende am Lendkai befanden sich zwei Traktoren. Das ans Ufer gezogene Holz wird dort aufgearbeitet und per Lkw-Anhänger abtransportiert.

