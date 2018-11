Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tag 2 des Wintereinbruchs - hier mit Blick auf die Baugrube der Unibibliothek © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Dienstag verläuft meist stark bewölkt bis bedeckt und es ist wieder mit mäßigem Schneefall zu rechnen. Bis zu 10 Zentimeter Schnee könnten es werden. Tagspber kann es auch Schneeregen geben. Am Nachmittag lassen die Schneefälle wieder nach. Es bleibt kalt mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Mittwoch verläuft bewölkt. Die Wolken lockern nur zögernd auf und es können ein paar Regentropfen fallen. In der Früh um 0 Grad, Höchstwerte dann bis 2 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es wird ein Ansteigen der Belastungen erwartet. Grenzwerte werden vorerst nicht überschritten.

3. Verkehr

- Im Grazer Stadtgebiet sind überall Verzögerungen möglich, vor allem auf der Liebenauer Tangente, Münzgrabenstraße, Puntigamer Straße und Mariatroster Straße.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich bis Pedrettogasse) gilt bis 30.11. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

- In der Humboldtstraße zwischen Grabenstraße und Bergmanngasse gibt es bis 23.11. eine Spurumlegung.

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Triester Straße (Bereich Lauzilgasse bis Unterführung Lazarettgürtel) gibt es zwischen 21.11. und 30.11. eine Sperre stadteinwärts (20.30 - 5.30 Uhr) bei Umleitung über die Herrgottwiesgasse.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz-Marathon soll viertägig werden



Am Wochenende wurden die fittesten Gemeinden der Steiermark gekürt. Die Daten der Graz Marathon-Läufer aus allen Gemeinden wurden dazu in Relation zur Einwohnerzahl ausgewertet. Der erste Platz ging dabei an Hart bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) mit 101 Teilnehmer, gefolgt von Krottendorf-Gaisfeld (Bezirk Voitsberg) und Allerheiligen bei Wildon (Leibnitz). In Zukunft wird der Graz Marathon noch weiter ausgebaut: Der Lauf solle zu einem Vier-Tage-Event werden und Touristen nicht nur zum Sporteln anregen, sondern auch für einen Citytrip begeistern.

5. Wohin?



20 Jahre edition schreibkraft

Das Feuilletonmagazin "schreibkraft" wird heuer 20 Jahre alt, Grund genug, zu feiern und zu fragen: geht's noch? Es lesen: Christoph Dolgan, Tanja Paar, Cordula Simon. Es spielen: Die Rabtaldirndln. Es diskutieren: Margitt Lehbert, Tanja Paar, Andreas R. Peternell, Jorghi Poll, Beate Tröger. Es moderiert: Thomas Wolkinger.

Forum Stadtpark, 20. November, 20 Uhr. Tel. 0316 82 77 34





Das Feuilletonmagazin "schreibkraft" wird heuer 20 Jahre alt, Grund genug, zu feiern und zu fragen: geht's noch? Es lesen: Christoph Dolgan, Tanja Paar, Cordula Simon. Es spielen: Die Rabtaldirndln. Es diskutieren: Margitt Lehbert, Tanja Paar, Andreas R. Peternell, Jorghi Poll, Beate Tröger. Es moderiert: Thomas Wolkinger. Forum Stadtpark, 20. November, 20 Uhr. Tel. 0316 82 77 34 EU-Bürgerdialog

"Der globale Markt als Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen" mit der EU-Kommissionsbeamtin Irmfried Schwimann.Die gebürtige Linzerin bietet besondere Einblicke in die wirtschaftliche Zukunft der Union. Wichtige Fragen (Gemeinsamer Markt, Euro etc.) sollen mit gemeinsam mit Interessierten diskutiert werden. Die Begrüßung erfolgt durch Europalandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Moderation: Klaus Höfler. Zur Online-Anmeldung.

Murinsel, 20. November, 17 Uhr. Tel. 0 676 86 66 42 14





"Der globale Markt als Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen" mit der EU-Kommissionsbeamtin Irmfried Schwimann.Die gebürtige Linzerin bietet besondere Einblicke in die wirtschaftliche Zukunft der Union. Wichtige Fragen (Gemeinsamer Markt, Euro etc.) sollen mit gemeinsam mit Interessierten diskutiert werden. Die Begrüßung erfolgt durch Europalandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Moderation: Klaus Höfler. Zur Online-Anmeldung. Murinsel, 20. November, 17 Uhr. Tel. 0 Grazer Akrosphäre

In dem einstündigen zeitgenössischen Zirkusstück "Exploring Identities" beleuchtet eine Gruppe junger KünstlerInnen, wie sich das Leben und die eigene Identität durch verschiedene Entscheidungen prägt. Das Publikum erwartet eine Mischung aus atemberaubender Akrobatik, Charakterarbeit, einem eleganten sowie verträumten Spiel am Vertikaltuch und Trapez, verfeinert durch visuelle Licht- und Video-Effekte.

Tel. 0676 347 80 28 In dem einstündigen zeitgenössischen Zirkusstück "Exploring Identities" beleuchtet eine Gruppe junger KünstlerInnen, wie sich das Leben und die eigene Identität durch verschiedene Entscheidungen prägt. Das Publikum erwartet eine Mischung aus atemberaubender Akrobatik, Charakterarbeit, einem eleganten sowie verträumten Spiel am Vertikaltuch und Trapez, verfeinert durch visuelle Licht- und Video-Effekte. Explosiv, 20. November., Einlass: 18 Uhr. Tel. 0676 347 80 28

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. Ein Grazer Rad-Highway?

Die ÖH der TU Graz fordert seit Jahren einen "Rad-Highway" für Graz. Unterstützung dafür kommt sogar vom Rektorat. TU-Rektor Harald Kainz tritt ebenfalls für eine solche Radroute ein. Auch die Karl-Franzens-Universität stellt sich auf die Seite der Techniker. Hunderte Studierende fuhren am Montagabend die Route per Rad ab, um auf ihr Anliegen hinzuweisen. An der TU Graz wurde auch eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Hier können Sie alle weiteren Details nachlesen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.