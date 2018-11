Facebook

Klanglicht 2019 könnte auch im Stadtpark vertreten sein. Farbenspiele gibt es dort schon jetzt © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag Vormittag liegt über den Niederungen verbreitet Hochnebel, am Nachmittag lockert es dann auf. Es wird deutlich kühler als zuletzt. Frühwerte ab 5 Grad, Tageshöchstwerte um 10 Grad. Nach Hochnebelauflösung überwiegt am Freitag der Sonnenschein, wobei der Nebel im Grazer Becken hartnäckig sein kann. Frühwerte um 3 Grad, Höchsttemperaturen nur bis 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aktuell werden keine Überschreitungen von Grenzwerten registriert, was in den kommenden Tagen so bleiben dürfte.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Einspinnergasse (Bereich Burggasse) gibt es zwischen 5.11. und 16.11. eine Totalsperre während der Arbeitszeiten in diesem Bereich.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Klanglicht-Termin 2019



Die fünfte Ausgabe des Licht- und Klangkunstfestivals "Klanglicht" wird von Ostersonntag bis Dienstag nach Ostern (21. bis 23. April) über die Bühne gehen. Es gibt schon eine erste Programmvorschau: Das Kollektiv OchoReSotto soll wieder den Burghof bespielen. Auch die Wasserflächen des Parks sollen miteinbezogen werden. Schüler der Ortweinschule zeigen eine interaktive Installation namens "Moving Shapes" im Next Liberty. Am Freiheitsplatz ist mit der "versunkenen Kathedrale" eine Installation geplant, die Claude Debussy mit Claude Monet verbindet. Für 2018 wird die Besucherzahl an den drei Abenden auf 100.000 Menschen geschätzt.

6. E-Scooter-Boom

E-Scooter, die flotten, kleinen Flitzern werden immer beliebter. Doch wo dürfen sie eigentlich fahren? Auf dem Gehsteig, sagt eigentlich das Gesetz. Die Stadt Wien entschied aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Rollers anders: Dort sollen E-Scooter auf den Radwegen unterwegs sein. Problematisch: Seit wenigen Wochen bringen gleich drei Verleih-Riesen Hunderte E-Scooter unter die Leute. Per App werden sie geortet, bezahlt und entsperrt. Auch Graz sei für den Verleih interessant. Spätestens im Frühjahr könnte expandiert werden.

