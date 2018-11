Facebook

Deutlich kühler - der Herbst macht schön langsam Ernst © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch lösen sich Restwolken und Nebel am Vormittag auf, dann bringt der Tag durchwegs wieder freundliches und zunehmend sonniges Wetter. Es wird deutlich kühler mit Tageshöchstwerten bis 12 Grad. Am Donnerstag Vormittag liegt über den Niederungen verbreitet Hochnebel, am Nachmittag wird es dann meist sonnig. Tageshöchstwerte um 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit einem Gleichbleiben der Schadstoffbelastung zu rechnen.

3. Verkehr

Autofahrer, aufgepasst: Neue Kreuzungen und neue Ampeln in Graz

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Einspinnergasse (Bereich Burggasse) gibt es zwischen 5.11. und 16.11. eine Totalsperre während der Arbeitszeiten in diesem Bereich.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Müllkampagnen



Zur richtigen Entsorgung von Medikamenten hat die Stadt Graz gemeinsam mit der Apotherkammer Steiermark eine Kampagne gestartet. Der Info-Folder wird demnächst in Apotheken und beim Gesundheitsamt aufliegen. Auch das richtige Entsorgen von Fieberthermometern, Spritzen und Nadeln wird vermittelt.

Gemeinsam mit Gastronomen führt die Stadt ab dem 1. Dezember ein Pfandsystem für Coffee-to-go ein. Mit "Backcup" bezahlt der Kunde neben dem gewünschten Tee oder Kaffee einen Euro als Pfand für den Behälter. Den Euro erhält er bei der Rückgabe in einem der teilnehmenden Lokale wieder zurück.

5. Wohin?



Mountainfilm Graz



Tel. 0316 871 871 11



Bis 17. November findet wieder das Mountainfilm Filmfestival statt. Seit 1986 wird der Filmbewerb international ausgeschrieben, der jedes Jahr die besten Geschichten aus der Bergwelt und entlegenen Teilen unserer Erde nach Graz bringt. 2018 ist ein Jubiläumsjahr: 1978 standen erstmals Österreicher am Mount Everest. Was vor vierzig Jahren noch mit Wandern, Bergsteigen und Klettern in drei Kategorien gefasst werden konnte, ist zu vielen verschiedenen Disziplinen herangewachsen. Hier kommen Sie zur Programmübersicht. Congress/ Schubertkino/ Innere Stadt, 13.-17. November. Tel. 0316 871 871 11

bookolino 2018

Das Kinder- und Jugendbuchfestival im Literaturhaus steht diesmal unter dem Motto "aus der Reihe - aus dem Rahmen". Bis 18. November finden neben der großen Buchausstellung (tägl. 9-18 Uhr) wieder zahlreiche Lesungen, Workshops und Theateraufführungen statt. Am Mittwoch: bookoNightLine für alle ab 14 J. - Lesung und Präsentation mit Lena Gorelik (18 Uhr) Literaturhaus, 12. November, 9-18 Uhr. Tel. 0316 380-8370

Hermann Nitsch



Tel. 0316 81 00 98

Die Ausstellung "Der Blick ins Innere" anlässlich des 80. Geburtstags von Hermann Nitsch gibt anhand zahlreicher Grafiken, Zeichnungen, Partituren, Aktionsentwürfe, Fotografien, Schüttbilder und umfangreichen Archivmaterials Einblick in das Werden seines gigantischen Daseinsdramas. Werke aus knapp sechs Jahrzehnten zeigen seine Arbeit an der Theorie des "Orgien-Mysterien-Theaters" und sein Ringen um den sinnlich-intensivsten Ausdruck. Galerie Kunst & Handel, Graz. 13.11.-15.12., Di-Fr: 11-18 Uhr; Sa: 10-13 Uhr. Tel. 0316 81 00 98

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. Mehr Lastenfahrräder

Aus einer Initiative von Gewerbetreibenden am Kaiser-Josef-Platz wurde jetzt das "Kaiser Josef Markt Lastenfahrrad" für den Bezirk angeschafft. Es soll allen, die es für Transporte brauchen, kostenlos zur Verfügung stehen. Wer das Angebot nützen möchte, muss sich auf www.das-lastenrad.at anmelden, den gewünschten Zeitraum reservieren und sich den Schlüssel für das Radschloss bei der Verleihstation am Kaiser-Josef-Platz ausborgen. In Graz gibt es bereits Lastenfahrräder an mehreren Orten.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.