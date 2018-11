Facebook

Wolkenloser Blick auf die Basilika Mariatrost © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch am Montag gibt es einiges an Sonnenschein, in der Früh vereinzelt etwas Hochnebel oder Nebel. Am Nachmittag allgemein sonnig und mit Föhn sehr mild. Frühtemperaturen um 7 Grad, Tageshöchstwerte bis 16 Grad. Der Dienstag wird hauptsächlich freundliches Wetter bringen. Es bleibt unverändert mild.

2. Luftgüte und Feinstaub

Hochnebel gibt es nur vereinzelt, was für gute lufthygienische Bedingungen sorgt.

3. Verkehr

Autofahrer, aufgepasst: Neue Kreuzungen und neue Ampeln in Graz

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Einspinnergasse (Bereich Burggasse) gibt es zwischen 5.11. und 16.11. eine Totalsperre während der Arbeitszeiten in diesem Bereich.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Koßgasse/ Waltendorfer Gürtel (Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse) kommt es ab dem 12.11. zu Spurumlegungen.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis zum 30.11. zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Köpfe des Jahres 2018

Von der Kultur bis zum Sport, von der Wirtschaft bis zu den Newcomern: Wer sind für Sie die Köpfe des Jahres 2018? Hunderte Nominierungen erreichten uns in den vergangenen Wochen. Pro Kategorie blieben schließlich fünf Finalisten übrig. Ab sofort können Sie für Ihre heurigen Helden abstimmen. Verhelfen Sie jetzt Ihren Favoriten mit Ihrer Stimme zum Sieg! Die Gewinner werden im Rahmen einer Gala im Jänner ausgezeichnet. Hier geht es zum Onlinevoting.

5. Wohin?



Aktionstag zur Republikgründung



Tel. 0316 872 76 00



Am 12. November 1918 wurde am heutigen Freiheitsplatz die Erste Republik ausgerufen. Das GrazMuseum im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums an diesem geschichtsträchtigen Tag: 10 Uhr: Workshop "Demokratieforum für Jungpolitiker/-innen"; 16 Uhr: Stadtrundgang mit Comrade Conrade; 17 Uhr: Themenführung mit Fotograf Emil Gruber "Im Dialog mit den Schauplätzen". GrazMuseum, 12. November, ab 10 Uhr. Tel. 0316 872 76 00

Auftakt: Ballbieranstich



Tel. 0316 82 53 65



Der traditionelle Ballbieranstich markiert den Start des Kartenverkaufs für die besondere Ballnacht am 25. Jänner 2019. Michaela Kofler von der FH JOANNEUM wird dieses Jahr die Ehre zu Teil, den Ballbieranstich durchzuführen. Für Unterhaltung sorgen die Cover Girls. Weiteres Highlight: die Verkündigung des Mottos des Ball der Technik 2019. Anmeldung unter office@balldertechnik.at Theatercafé, Graz. 12. November, 18.30 Uhr. Tel. 0316 82 53 65

bookolino 2018

Das Kinder- und Jugendbuchfestival im Literaturhaus steht diesmal unter dem Motto "aus der Reihe - aus dem Rahmen". Bis 18. November finden neben der großen Buchausstellung (tägl. 9-18 Uhr) wieder zahlreiche Lesungen, Workshops und Theateraufführungen statt. Am Mittwoch: bookoNightLine für alle ab 14 J. - Lesung und Präsentation mit Lena Gorelik (18 Uhr)

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Montag.

6. "G'scheite Zahlen"

90 Millionen Euro werden für die "Smart City" beim Grazer Hauptbahnhof von den Bauträgern Bauträger KS Group und Insula in die Hand genommen. Hinter dem Science Tower in Graz entstehen 300 Wohnungen sowie Büroflächen. Das Gesamtgebiet entlang der Waagner-Biro-Straße soll 2024 fertig sein. 3800 Menschen sollen dann dort wohnen, 1700 arbeiten, 600 zur Schule gehen. Ende 2021 soll die Straßenbahn bis zur Peter-Tunner-Gasse fahren.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.