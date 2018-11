Facebook

Schönen Sonntag! © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntag ist es überwiegend sonnig, in der Früh und am Vormittag liegt etwas Hochnebel. Aber er löst sich gegen Mittag auf. Tageshöchstwerte um 15 Grad. Auch am Montag gibt es etwas Hochnebel. Am Nachmittag allgemein sonnig und mit Föhn sehr mild. Frühtemperaturen um 7 Grad, Tageshöchstwerte bei 16 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Je nach Sonne bzw. Nebel sind schwache bis mäßige Luftschadstoffbelastungen zu erwarten.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Einspinnergasse (Bereich Burggasse) gibt es zwischen 5.11. und 16.11. eine Totalsperre während der Arbeitszeiten in diesem Bereich.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Fernwärmeausbau



Land und Stadt bauen die Fernwärme in Graz groß aus. Knapp 13 Millionen Euro werden investiert, um das Hauptnetz in den nächsten Jahren um 15 Kilometer zu verlängern. Weitere 15 Kilometer lang sind die Leitungen für Anschlüsse. Somit könnten jährlich weitere 2500 Grazer Haushalte mit Fernwärme heizen. Die Maßnahmen könnten etwa zwei Tonnen Feinstaub und 4,5 Tonnen Stickoxide einsparen.

5. Wohin?



Metamorphosen



Tel. 0316 82 50 00



Eine Begegnung griechischer und armenischer Musikkultur im Osmanischen Reich: Tänze von den griechischen Inseln, Lieder vom Schwarzen Meer und aus Kleinasien, Rhythmen des Balkan und armenische "Klassik". Mit: Dimitri Psonis, Santur, Oud, Saz & Politiki Lyra, Haïg Sarikouyoumdjian, Duduk, Belul & Ney. Meerscheinschlössl, 11. November, 11 Uhr. Tel. 0316 82 50 00

12. Herbstzeitlose



Tel. 0316 836 66 60



Zum Jahreskreis im Wist Moserhofgasse vis-à-vis der Jazzabteilung zählt das Festival "Herbstzeitlose". Die 12. Ausgabe bietet insgesamt sieben Gigs. Am Abschlusstag: Dorothea Jaburek & Jazztett Forum Graz. Genau 11 Jahre ist es nun, dass das Jazzett Forum Graz seine "Heimstätte" im WIST gefunden hat. WIST/mo.xx, Graz. 11. November, 17 Uhr. Tel. 0316 836 66 60

bookolino 2018

Das Kinder- und Jugendbuchfestival im Literaturhaus steht diesmal unter dem Motto "aus der Reihe - aus dem Rahmen". Bis 18. November finden neben der großen Buchausstellung (tägl. 9-18 Uhr) wieder zahlreiche Lesungen, Workshops und Theateraufführungen statt. Am Sonntag: Von 10-12 Uhr Illustrationsworkshop mit Monika Maslowska "Hexen und Hexeriche sind los!" ab 6 J. Um 15 Uhr: Theater KuKuKK "He Duda" ab 4 J.

Literaturhaus, 11. November, 9-18 Uhr. Tel. 0316 380-8370

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Sonntag.

6. Unesco-Erbe bröckelt

Die Mauer stammt aus dem 17. Jahrhundert und gilt mit dem Schloss Eggenberg als Unesco-Weltkulturerbe. Und doch setzen ihr Wasser und Schnee so sehr zu, dass sie dringend saniert werden muss. Kurzum: Das 580 Meter lange Teilstück der barocken Schlossmauer entlang der Baiernstraße könnte zum millionenschweren Sanierungsfall ausarten. Das Joanneum ist Verwalter des Schlosses, Eigentümer ist das Land.

