Es wird wechselhaft. Die Sonne sollte aber öfters zum Vorschein kommen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag dreht die Strömung auf Südwest bis West. Es gibt einen Mix aus Wolken und sonnigen Abschnitten. Es sind ein paar Regentropfen möglich. Höchstwerte bis 15 Grad. Der Freitag bringt nach Auflösung von Hochnebelfeldern recht freundliches Wetter mit vielen hohen Wolken. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung etwas zu. Tageshöchstwerte weiterhin bei milden 15 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist ein Gleichbleiben der mäßigen Luftschadstoffbelastungen zu erwarten.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Einspinnergasse (Bereich Burggasse) gibt es zwischen 5.11. und 16.11. eine Totalsperre während der Arbeitszeiten in diesem Bereich.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zahlen des Winters



Am 22. November öffnet die Grazer Winterwelt mit dem großen Eislaufplatz am Karmeliterplatz wieder ihre Pforten: 140.000 Besucher wurden in der letzten Saison begrüßt. Eine Studie zeigt, dass die Winterwelt eine Wertschöpfung von 450.000 Euro generiert. Die Stadt schießt 40.000 Euro zu, das Land 70.000 Euro.

5. Wohin?



Artothek Steiermark

Die Artothek bietet Kunstbegeisterten die Möglichkeit, ausgewählte Originale aus dem Bestand der Sammlung der Neuen Galerie auszuleihen. Insgesamt stehen ca. 20 Werke zur Verfügung. Nach dem Ende der einmonatigen Ausstellung können die LeihnehmerInnen die reservierten Kunstwerke mitnehmen und acht Monate lang in ihren Privaträumen auf sich wirken lassen – so kommt museale Kunst direkt zum Publikum.

Neue Galerie Graz, 8. November, Eröffnung: 19 Uhr. Tel. 0316 80 17-9100

Haderers MOFF

Ausstellung von Zeichnungen von Gerhard Haderer. Gezeigt werden die besten, schärfsten und witzigsten Zeichnungen der letzten Jahre. Befreunden Sie sich mit den lebensgroßen Figuren aus dem Heft und erleben Sie die drei Themen der Ausstellung: BUL - Haderers "Pudel" tollt herum; I CAN ME OUT - Unsere Polizei im Dienst; DIE SCHERZE - das beste aus MOFF.

Orpheum, Graz. bis 30. April. Tel. 0316 80 08-9000

Crossroads 2018

Das Crossroads Festival lädt wieder zur Auseinandersetzung mit entscheidenden Entwicklungen der Gegenwart ein. Am Donnerstag: Themenschwerpunkt: Mensch-Tier-Beziehungen; 17 Uhr: Film + Q&A "Elephant Path – Njaia Njoku" US, 2018, English and Sangho; 19 Uhr: Film + Q&A "Empathy" ES, 2017, Spanish; 21 Uhr: Performance Spiegelreflex

Forum Stadtpark, 8. November, ab 17 Uhr. Tel. 0699 11 22 65 42

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Donnerstag.

6. Bereit für's Ski-Opening?

Die Kleine Zeitung verlost 5×2 Panorama Deck Tickets für das Ski-Opening in Schladming am 1. Dezember. Dort gibt's dann für die Gewinner die Toten Hosen live. Und auch die weiteren Acts Donots, Schmutzki und Last Band Standing werden mit ihrem Sound dafür sorgen, dass das Ski-Opening 2018 ein unvergessliches Event wird. Teilnahmeschluss ist der 25. November.

