Es geht weiter - grau in grau © Kunsthaus Graz/reinisch.at

1. Wetter

Am Montag muss man wieder mit recht zähem Nebel rechnen. Am Nachmittag kann der Südwind den Hochnebel vorübergehend aufbrechen. Im Grazer Raum dürfte es aber trüb bleiben. Die Höchstwerte liegen um 15 Grad. Am Dienstag keine wesentliche Wetteränderung. Es kann sich wieder teils zäher Hochnebel halten. Höchstwerte bis 15 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Trotz des Hochnebels ist die Luftqualität erstaunlich gut. Zu Wochenbeginn dürfte die Belastung durch Luftschadstoffe deutlicher spürbar werden.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Einspinnergasse (Bereich Burggasse) gibt es zwischen 5.11. und 16.11. eine Totalsperre während der Arbeitszeiten in diesem Bereich.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Papiermühlgasse (Bereich bis Wiener Straße) gibt es bis 19.12. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) wegen einer Brückensanierung.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zwei Wochen Stillstand



Ausflügler sollten genügend Kondition und gute Schuhe mitbringen. Der Schöckl lässt sich ab Montag zwei Wochen lang nur zu Fuß bezwingen. Der Grund dafür sind Revisionsarbeiter an der Seilbahn. Sie wird jeden Herbst und Frühlung durchgecheckt. Am Sonntag, den 18. November, startet man dann um 9 Uhr in die Wintersaison. Eröffnet wurde die aktuelle Schöcklseilbahn 1995.

5. Wohin?



Murinsel-Montag

Bei den Monday Nights präsentiert sich die Grazer Kunst- & Kulturszene auf der Murinsel. Diesen Montag spielt das Agatha Pisko Quintett. Ein elegantes Jazz-Projekt der aus Polen stammenden Jazz-Sängerin und Songwriterin mit schönen Melodien, cleveren Texten und einer Vielfalt an Jazz-Rhythmen. Murinsel, Graz. 5. November, 19.30 Uhr. Tel. 0664 455 37 70

Crossroads 2018

Das Crossroads Festival lädt wieder zur Auseinandersetzung mit entscheidenden Entwicklungen der Gegenwart ein. Am Montag: Themenschwerpunkt: Earth Protectors - Zukunftsfähige Landwirtschaft; 18 Uhr: Film + Gespräch "Das Wunder von Mals" IT, 2018; 20.30 Uhr: Film + Q&A "Dirt Rich" US, 2018, English OV Forum Stadtpark, 5. November, 18 Uhr. Tel. 0699 11 22 65 42

Peter Rosegger



Tel. 0 Zum Abschluss der vierbändigen Leseausgabe diskutieren die Herausgeber, Daniela Strigl und Karl Wagner, über ihre Beweggründe, die Hauptwerke Roseggers – Waldheimat, Jakob der Letzte, Die Schriften des Waldschulmeisters, Erdsegen – neu zugänglich zu machen. Die Wirkungsgeschichte könnte mit dieser Edition endlich wieder eine Auseinandersetzung mit einem literarischen Werk im Fokus der Diskurse eröffnen, die neue Erkenntnisse ermöglicht. Literaturhaus, Graz. 5. November, 19 Uhr. Tel. 0

676 671 01 66

6. Zwangpause für Speicherkanal

Die Baumaschinen mussten kurzfristig dem Wasser weichen. Wegen der Überflutung letzte Woche wird eine Zwangspause eingelegt. Erst in zwei Wochen wird man laut Holding Graz den Vollbetrieb wieder aufnehmen können. Wasser abpumpen steht nun auf dem Programm. Bis zum Sommer 2019 wird das Kaskadenbauwerk fertiggestellt und schließlich an den Zentralen Speicherkanal andocken, der von Süden nach Norden wächst.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.