Grau in grau ist der Start in den November. Das Wetter vom goldenen Oktober bleibt vorerst aus © A. W. Tengg

1. Wetter

Graz bleibt grau in grau. Der Samstag dürfte bei feuchter Grundschicht trüb durch zähen Nebel bzw. Hochnebel verlaufen, mitunter kann es stellenweise auch leicht nieseln. Am Nachmitag kann die Bewölkung auch etwas aufbrechen. Die Temperaturen liegen bei trübem Wetter meist um 12 Grad. Der Sonntag bringt Hochnebel, der wahrscheinlich erst ab Mittag auflockert. Es kann sich zeitweise auch die Sonne zeigen. Frühtemperaturen um 9 Grad, Höchstwerte bis 13 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftqualität ist noch immer gut. Es gibt nirgendwo nennenswerte Feinstaubkonzentrationen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Vormerkung für Schulanfänger



Ab Samstag beginnt bereits die Online-Vormerkung für das Schuljahr 2019/2020 für Volksschulen. Man kann drei Schulen nach Wahl angeben, und dadurch die Chancen erhöhen, die Wunschschule zu bekommen. Vor Weihnachten werden die Eltern von der Stadt informiert, wo das Kind einen Schulplatz im Herbst 2019 bekommen wird. Auch zwei neue Volksschulen und eine Expositur kommen in Graz hinzu.

5. Wohin?



Das Crossroads Festival lädt wieder zur Auseinandersetzung mit entscheidenden Entwicklungen der Gegenwart ein. Am Samstag: Themenschwerpunkt: Earth Protectors – Wälder und Flüsse; 18 Uhr: Film + Q&A "The Guardians" US, 2018, OF; 20.30 Uhr: Film + Gespräch "Blue Heart" US, 2018, OF mit deutschen Untertiteln

Das Crossroads Festival lädt wieder zur Auseinandersetzung mit entscheidenden Entwicklungen der Gegenwart ein. Am Samstag: Themenschwerpunkt: Earth Protectors – Wälder und Flüsse; 18 Uhr: Film + Q&A "The Guardians" US, 2018, OF; 20.30 Uhr: Film + Gespräch "Blue Heart" US, 2018, OF mit deutschen Untertiteln Forum Stadtpark, Graz. 3. November, 18 Uhr. Tel. 0699 11 22 65 42

Tel. 0 Ab dem 2. November zieht das Grazer Krippenhaus wieder in das Felix-Eck des Diözesanmuseum Graz ein. Alle, die eine Weihnachtskrippe für zu Hause suchen, sind hier genau richtig. Daneben hält das Krippenhaus auch eine große Auswahl an kleinen weihnachtlichen Geschenken bereit. Diözesanmuseum (Felix-Eck), Graz. 2. November bis 6. Jänner (Nur Sa/So/Fei), 10-17 Uhr. Tel. 0

6. Adventstimmung?

In der Grazer Innenstadt wird diese Woche die Weihnachtsbeleuchtung montiert.Die Arbeiter sind unter anderem in der Bürgergasse sowie in der Stubenberggasse im Einsatz. Eingeschaltet werden sie aber erst in einem knappen Monat. Offizieller Adventbeginn ist in Graz am 23. November. Am 12. November wird voraussichtlich der traditionelle Christbaum vor dem Rathaus aufgestellt.

7. In Graz für Sie da

