Herbst ist auch Stille © Alexander Wolfgang Tengg

1. Wetter

Allerseelen beginnt trüb. Am Nachmittag greift dann von Süden her Regen auf weite Landesteile über. Frühwerte ab 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 13 Grad, mit Föhn stellenweise etwas mehr. Der Samstag dürfte teils zähen Hochnebel bringen, aus dem es auch stellenweise nieseln kann. Die Temperaturen liegen bei Hochnebel meist um 11 Grad, mit Südföhn kann es wieder sehr mild werden.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage sind keine Überschreitungen bei Feinstaub zu erwarten.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Oktober der Extreme



Der Oktober 2018 war nicht nur einer der zehn wärmsten in der Messgeschichte der Steiermark. Der "Goldene Herbst" wurde mit einem Viertel mehr Sonnenstunden seinem Namen gerecht. Es war ein Monat der Extreme mit Trockenheit im Süden und in 24 Stunden so viel Regenmenge wie sonst in einem ganzen Monat im Norden. Hinzu kamen Windspitzen mit Orkanstärke. Den wärmsten Oktobertag gab es in Mooslandl mit föhnigen 24,8 Grad. Hier finden Sie alle weiteren Details.

5. Wohin?



Crossroads 2018

Tel. 0699 11 22 65 42 Das Crossroads Festival lädt wieder zur Auseinandersetzung mit entscheidenden Entwicklungen der Gegenwart ein. Am Freitag: Silas - No More Business as Usual (Premiere) CA/ZA/KE, 2017, 80 min, English OV Regie: Anjali Nayar, Hawa Essuman. Danach: Filmbeisl im Saloon. Forum Stadtpark, Graz. 2. November, 20 Uhr. Tel. 0699 11 22 65 42

Fusion- und Jazz



Tel. 0664 155 63 71



Die vier Herren von "pKAw" haben sich wieder auf ihre Wurzeln besinnt und lassen Fusion- und Jazzgrößen hochleben. pKAw sucht sich auch eigene Strecken, abseits der üblichen (Touristen-) Songs, welche in zeitlosen Kompositionen münden. Dabei werden Stücke nicht einfach aneinander gereiht und routinemäßig serviert. Es kann schon mal passieren, dass auch das Publikum das Steuer übernimmt und aktiv eingreift. tube's, Graz. 2. November, 20 Uhr. Tel. 0664 155 63 71

Grazer Krippenhaus



Tel. 0 Ab dem 2. November zieht das Grazer Krippenhaus wieder in das Felix-Eck des Diözesanmuseum Graz ein. Alle, die eine Weihnachtskrippe für zu Hause suchen, sind hier genau richtig. Daneben hält das Krippenhaus auch eine große Auswahl an kleinen weihnachtlichen Geschenken bereit. Diözesanmuseum (Felix-Eck), Graz. 2. November bis 6. Jänner (Nur Sa/So/Fei), 10-17 Uhr. Tel. 0

316 80 41-890

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Freitag.

6. Grazer Gondelpläne

Am Montag soll die Plabtuschgondel fixiert werden. Drei Strecken stehen zur Debatte und werden mit der Holding Graz diskutiert. Nicht alle sind auf die Verkaufsangebote eingegangen. Manch Grundstückseigentümer am Plabutsch fühlt sich wegen Ablöse unter Druck gesetzt. Nagl-Sprecher Thomas Rajakovics betont, dass für das Projekt niemand enteignet werden sollte. Rechtlich sei dies theoretisch möglich, weil die Seilbahn im öffentlichen Interesse sei.

